På hemsidan skryter Gekås med miljömärkning, mänskliga rättigheter och uppförandekoder.

Men såväl Ullared som Gudrun Sjödén vägrar att redovisa vilka fabriker de får sina kläder ifrån.

– Trots en trend mot mer öppenhet i branschen gömmer sig de här två företagen i garderoben, säger Maria Sjödin, en av personerna bakom den nya rapporten ”Coming out of the closet”.