Kritiken mot Black Friday: ”Köphets och ohållbart”

Köp begagnat i stället för nytt. Det finns både fysiska butiker och onlineplattformar där man kan handla second-hand.

Testa Pre-owned. Ett relativt nytt fenomen som letar sig in på den svenska marknaden, bland annat hos onlinebutiken Zalando. Pre-owned går ut på att man byter in sina begagnade prylar direkt via nätet.

Om du vill ha nytt – välj smart. Se till att välja produkter efter miljömärkningar och certifieringar som visar vart den är producerad och under vilka förhållanden. Stöd lokala eller åtminstone svenska tillverkare.

Välj kvalitet för kvantitet. I dagens samhälle är det både mycket som köps och mycket som slängs. Välj produkter som du vet kommer hålla länge, även om det innebär att priset är något högre. Det kan vara mer ekonomiskt ändå.

Följ trender på ett smart sätt. Den som vill följa trender kan medverka under klädbytardagar, i stället för att ständigt köpa nytt.

Källa: Oksana Mont, professor i hållbar konsumtion vid Internationella miljöinstitutet på Lunds universitet