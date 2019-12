Bakslaget: De ger upp viktigaste klimatfrågan

Förhandlingarna fortsatte under natten till söndagen – och mötet har nu hållit på över två dygn efter deadline.

Nu verkar dock förhandlingarna vara inne på sitt slutskede.

Men trots det rekordlånga mötet kunde länderna inte enas om den viktigaste frågan. Det skriver Svenska Dagbladet.

Det handlar om artikel sex, som ska reglera utsläppshandeln mellan världens länder.

Tidningen skriver att länderna däremot lyckades enas om andra dokument – och att det stora fiasko som vissa förutspådde tycks utebli.

En av USA:s mest kända klimataktivister Alexandria Villasenor, 14, twittrar från mötet att människor har varit på plats hela natten och att en del sovit på golvet.

”Många COP-veteraner säger att de inte har sett något falla ihop så här illa”, skriver hon.

Chiles förslag ansågs inte tillräckligt

På fredagen presenterade ordförandelandet Chile ett utkast som för många var långt ifrån tillräckligt.

FN:s klimatrapport fastslog nyligen att man måste höja ambitionsnivån för att minska klimatpåverkningarna och att Parisavtalet kravställningar på länderna inte räcker. Men Chiles utkast låg inte i linje med det.

I fokus för förhandlingarna står tolkningen av ordet ”miljöintegritet” som står med i Parisavtalet. Det luddiga begreppet skrevs in under förhandlingarna i Paris 2015 just för att kunna få med alla länder på tåget, menar Björn-Ola Linnér, professor inriktad på internationell klimatpolitik på Linköpings universitet.

– Alla är överens om att miljöintegritet inte får kompromissas. Men hur den ska definieras och styras råder det delade meningar om. Det är därför det är en så svår nöt att knäcka i efterhand, och då får vi denna typ av klimatmöte. Men hellre det än ingen överenskommelse i Paris 2015, har han sagt till TT.

Texten uppdateras.

