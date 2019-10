Klimatmöte i Chile 2019 – den rollen tar Greta Thunberg

Varje år hålls partskonferenser för de länder som undertecknat Klimatkonventionen, och i år är Chile värdland.

När, var och vad är klimatmötet COP 25?

UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, är ett internationellt fördrag för att bekämpa klimatförändringar. Parternas årliga konferens (COP) är konventionens högsta beslutande organ.

Den första COP hölls i Berlin 1995, och COP 25 hålls i Chiles huvudstad Santiago 2-13 december 2019.

Målet är att uppmuntra till konkreta klimatåtgärder och ”säkerställa en inkluderande process för alla parter”.

Vilken blir Greta Thunbergs roll?

Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg anlände i segelbåt till New York den 28 augusti för att bland annat delta i två stora klimatmöten. Det första, Climate Action Summit 2019, hölls under tre dagar, 21-23 september i FN:s högkvarter i New York.

Där höll hon, tillsammans med en grupp unga miljöaktivister, ett känslosamt och hyllat tal och anklagade världens ledare: ”Ni har stulit mina drömmar och min barndom”.

Under två månader går Greta Thunbergs klimatturné vidare till flera stater i USA och till Kanada innan resan går söderut, mot klimatkonferensen i Chile. Nästa globala klimatstrejk är planerad till 29 november.

Programmet för COP 25 i Santiago innehåller en särskild ungdomsdag den 8 december, där bland annat Greta Thunberg medverkar, som en av den unga klimatrörelsens ledande gestalter. När hon talar eller vilka hon ska träffa är ännu inte offentliggjort.

Om resan har Greta Thunberg berättat för Expressen:

– Jag har varit privilegierad nog att få låna en elbil. Den kommer vi inte använda hela vägen. Det kommer bli mycket buss och tåg. I vissa delar kan man inte resa landvägen, till exempel The Darien Gap, då måste man åka sjövägen.

Det här ska bestämmas vid klimatmötet i Chile

Klimatmötet COP 25 i Santiago har ledorden ”Time for action”. Här är vad parterna ska försöka åstadkomma under mötet. De fyra första punkterna är frågor som EU vill prioritera.

Fastställa FN:s ramverk för samarbete kring klimatfrågorna under artikel 6 i Parisavtalet.

Slutföra översynen av Internationella Warszawamekanismen som ska hjälpa till att undvika, minimera och avhjälpa förluster och skador orsakade av klimatförändringarna.

Tekniska framsteg för det så kallade transparensramverket – med regler för att mäta och rapportera utsläpp och finansiellt stöd.

Slutföra översynen av Limaprogrammet, som handlar om kvinnor, jämställdhet och klimaträttvisa.

Förbättra de nationella klimatplanerna, NDC, som bland annat beskriver hur stora utsläppsminskningar ett land tänker sig de kommande åren.

Nya åtaganden för att uppnå netto noll klimatavtryck fram till år 2050.

Sätta gemensamma tidsramar för framtida klimatplaner.

De kommer och deltar på klimatmötet COP 25

Till klimatmötet COP 25 i Chile kommer hundratals av världens ledare och klimatansvariga, men också ledande personer från stora företag och civilsamhället.

Sammanlagt kommer omkring 20 000 deltagare från hela världen till Santiago, en stad som den senaste tiden har haft massiva demonstrationer för ökad ekonomisk jämlikhet med upplopp, polisövergrepp och militär närvaro på gatorna.

