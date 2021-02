Klimatkrisen orsakar värre pollensäsonger

Det är en ny studie som publicerades i Proceedings of the National Academy of Sciences på måndagen som visar det besvärliga läget för allergiker. Forskarna har tittat på data för pollensäsongen mellan 1990 och 2018 i Nordamerika och slår fast att säsongen har blivit såväl längre som mer kraftfull än den var för bara 30 år sedan.

Jämfört med 1990 börjar den genomsnittliga pollensäsongen 20 dagar tidigare i dag. Samtidigt slutar den tio dagar senare. Och kanske värst av allt: Ökningen av pollen är på hela 21 %.

Stationerna man mätt på är spridda över hela USA och Kanada och siffrorna ser olika ut för olika platser. Samma tendenser syns överallt, men störst förändringar ser man i Texas och USA:s mellanvästern.

Kommer att fortsätta påverka pollensäsongen

Tidigare studier har pekat åt samma håll, där varmare temperatur leder till värre pollensäsonger, skriver Gizmodo. Andra studier har visat på att växter besvärliga för pollenallergiker, som den i Sverige inte vanligt förekommande ambrosian, kommer att spridas alltmer med stigande värme.

Forskarna skriver att klimatkrisen inte är den enda förklaringen till det förvärrade pollenläget, men att det är den enskilt största faktorn. Och att dess betydelse för utvecklingen ökar.

”Det är troligt att klimatförändringar kommer att ha ännu större inflytande över pollensäsongen och luftvägshälsa i en nära framtid. Vi såg att klimatförändringarnas påverkan var tydligare under perioden 2003-2018 jämfört med hela perioden 1990-2018, så åtminstone under ett decennium eller två väntar vi oss att den här trenden fortsätter”, skriver William Anderegg, en av forskarna, i ett mejl till Gizmodo.