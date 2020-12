Klimatkaoset – expertens larm efter nya mätningen

Mellan oktober i fjol och september i år har medeltemperaturen i Arktis varit 1,9 grader högre än under förindustriell tid. Det är den näst högsta medeltemperaturen som uppmätts i området sedan mätningarna började.

Den globala uppvärmningen är ett faktum runtom på jorden. Men processen sker nu dubbelt så snabbt på Arktis som på andra platser, enligt en rapport från den statliga amerikanska vädertjänsten NOAA.

Satelliter har i år kunnat visa på de näst lägsta isnivåerna i Arktiska oceanen någonsin under smältperioden. Såväl på Grönland som i Alaska har mer is än vanligt smält bort, även om processen saktade ner på Grönland jämfört med i fjol.

Samtidigt nådde Eurasiens arktiska områden, som Sibirien, rekordlåga snönivåer i juni. Och detta trots att det snöat mer än vanligt i år.

Leder till extremväder

Uppvärmningen har lett till extremväder både på land i och haven i Arktis. Det handlar bland annat om höjda vattennivåer, skogsbränder och torka, enligt rapporten.

– Nästan allt i Arktis, från is och snö till mänsklig aktivitet, förändras så snabbt att det inte finns någon anledning att tro att något kommer vara sig likt om 30 år, säger Rich Thoman, medförfattare och klimatforskare vid University of Alaska, till The New York Times.

Han menar att rapporten ”beskriver en arktisk region som fortsätter på en bana som är varmare, mindre frusen och biologiskt förändrad på sätt som knappt gick att föreställa sig ens för en generation sedan”.

Se mer