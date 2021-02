Klimatgrupp fick inte ha vindkraftverk som emoji

Förra året ansökte Possible om att få med ett vindkraftverk bland listan över symboler hos Unicode Consortium, den organisation som ser över emojis och ser till att det finns en standardkod. Någon sådan blir det inte. Häromdagen avslog Unicode ansökan, vilket bland annat The Independent, New Scientist och The Telegraph rapporterat om.

Att det inte blir något vindkraftverk motiverar Unicode med att det redan finns en kvarn i listan. Den förklaringen tycker inte Possible håller. I en Twittertråd påpekar de att det finns två emojis för fossila bränslen, en bensinpump och en oljeborr – men ingen som symboliserar förnybar energi.

