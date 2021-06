Klimataktivister drar Norge inför rätta för oljeborrning

Norge är Europas näst största producent av olja och gas. Motsvarande 4 miljoner fat olja pumpas upp ur marken var dag. Landet håller på att ställa om till energi i form av vindkraftverk och vätgas, men väntas fortsätt producera olja till och med 2050.

Sex aktivister, Greenpeace och Young friend of the Earth drar nu Norge inför rätta i den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter, ECHR, skriver The Guardian.

Nu dras de inför rätt

De argumenterar för att Norge brutit mot grundlagen, då regeringen 2016 utfärdade tio tillstånd att borra efter olja i Barents hav utanför norska västkusten.

Aktivisterna hänvisar till paragraf 112 i grundlagen som ska garantera rätten till en hälsosam levnadsmiljö.

– Genom att borra efter olja mitt i en klimatkris äventyrar Norge grundläggande mänskliga rättigheter, säger de i ett uttalande i samband med att åtalet väckts hos ECHR.

Tidigare motgångar

Aktivisternas anklagelser har tidigare fått avslag hela vägen upp i Norges högsta domstol. Domstolen menade då att oljeborrningen inte utgjorde en ”omedelbar risk”, varför det inte bröt mot mänskliga rättigheter.

Greenpeace protesterade och menade att norsk rätt inte tagit hänsyn till ”konsekvenserna av klimatförändringarna för kommande generationer”.

