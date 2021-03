Kinas klimatbluff: Lovar åtgärder – ökar utsläppen

När Kinas femårsplan för 2021-2025 antogs i Peking förra veckan, var luften i huvudstaden så smutsig att allmänheten avråddes från att alls gå ut. Smogen tjänade som en ironisk påminnelse om president Xi Jinpings löfte i september att Kina ska bli klimatneutralt till år 2060, samt att vägen dit skulle stakas ut i denna nya ekonomiska plan.

Men den som förväntade sig genombrott på klimatområdet, fick anledning att bli lika besviken som de Pekingbor vilka samma morgon tittade ut genom fönstret för att bedöma luftkvaliteten. Den nya femårsplanen innehåller nämligen inga som helst konkreta målsättningar för att minska landet utsläpp de kommande åren.

Istället för ett utsläppstak ska energieffektiviteten förbättras, genom att minska koldioxidutsläppen per producerad BNP-enhet med 18 procent.

Enbart 20 procent av Kinas energiframställning år 2025 ska komma från icke fossila källor, inklusive kärnkraft.

– Den nya planen bekräftar att centrala beslutsfattare inte är redo att öka ambitionsnivån på något betydelsefullt vis jämfört med de senaste fem åren, säger Lauri Myllyvirta, chefsanalytiker vid forskningsorganisationen Centre for Research on Energy and Clean Air, till Expressen.

Målsättningen för energieffektivitet är de facto lägre än resultatet 2015-2020, då den förbättrades med 18,8 procent. Inte heller märks någon drastiskt ökad ambitionsnivå gällande ökningen av icke fossila källor jämfört med den förra femårsplanen.

Den nya planen innebär därmed en fortsättning på den nuvarande trenden av förvärrade kinesiska utsläpp, enligt Myllyvirta.

Kolkraft i Kina Kinas utsläpp av koldioxid har tredubblats sedan år 2000. Det senaste årtiondet har Kina förbrukat mer kol än hela den resterande världen tillsammans. Även om andelen energi som i Kina framställs genom kol under denna tid minskat, så har den totala kolförbrukningen ökat i rena mängder. Kina har just nu kolkraft på en kapacitet av 247 gigawatt under utveckling. Det är 21 procent mer än 2019, och nästan sex gånger så mycket som hela Tysklands kolindustri. Källa: Världsbanken, Centre for Research on Energy and Clean Air Visa mer

LÄS MER: Kina står för över hälften av världens kolanvändning

Ökade utsläpp - även under pandemin

Särskilt sedan Donald Trump 2016 tog USA ur Parisavtalet, har kinesiska myndigheter i retorik gjort anspråk på att axla den globala ledartröjan för klimatet. Men i handling har det sett annorlunda ut. Mellan 2015 och 2020 ökade Kinas utsläpp i snitt med 1,7 procent årligen.

I fjol ledde pandemins härjningar till att koldioxidutsläppen i EU minskade med cirka 7,5 procent och i USA med drygt 12 procent. I Kina bokfördes dock en ökning med 1,5 procent. Detta sedan utsläppen under fjolårets andra halvår växte med hela 4 procent på årsbasis.

Lauri Myllyvirta visar i en rapport hur Kina - för att säkerställa en positiv tillväxt för helåret 2020 - under fjolårets sista månader ökade investeringarna i sektorer som krävde en ökad tillverkning av stål, cement och andra material som innebär tunga föroreningar.

När en sandstorm nyligen blåste in över Kina – och blandades med de redan befintliga utsläppen – färgades luften orange. Foto: STEPHEN SHAVER/UPI/SHUTTERSTOCK

Den oroande trenden kommer enligt Myllyvirtas uträkningar att fortsätta. Kinas tillväxtmål för 2021 är 6 procent. Om tillväxten för hela den kommande femårsperioden ligger på samma nivå, så innebär det en ökning av Kinas utsläpp med 1,7 procent varje år, om målsättningarna för energieffektivitet och icke fossila källor uppfylls.

Vid en årlig ekonomisk tillväxt på 5 procent perioden 2021-2025, blir ökningen av Kinas utsläpp 1 procent per år.

Utsläppen ser nu alltså ut att öka ytterligare, utan att landet bryter mot vare sig den nya femårsplanen eller sina åtaganden i Parisavtalet. Pekings främsta utfästelse i detta internationella avtal är att minska utsläppen efter år 2030.

Från Kinas håll vill man nu sätta fokus på de ökade investeringarna av vind- och solkraft, vilket innebär en ökad andel förnyelsebar energi. Att mängden koldioxidutsläpp ändå ökar totalt sett är ingenting landets regering har kommenterat. Kina hänvisar istället till att landets agerande än så länge är i linje med Parisavtalet.

Men Kinas agerande är av yttersta vikt för den globala kampen mot klimatförändringarna. Landets kolberoende innebär att Kina nu står för närmare 30 procent av den globala energiindustrins utsläpp, vilket är mer än USA och EU tillsammans. Även per capita släpper Kina i dag ut mer koldioxid än Europa.

Nya investeringar i kolkraft

Expansionen av kolkraft är i sig också något som driver på ekonomin. Förra månaden visade Centre for Research on Energy and Clean Air och den icke statliga organisationen Global Energy Monitor i en rapport hur Kina under 2020 färdigställde kolkraftverk med en kapacitet mer än tre gånger högre än den resterande världen tillsammans.

Utvecklingen i Kina innebar en global ökning av kapaciteten i världens kolkraftverk, trots att denna siffra minskade globalt om Kinas räknas bort. Likaledes påbörjade Kina byggnationen av kolkraftverk med en kapacitet på 73,5 gigawatt, jämfört med 13,9 gigawatt i världens alla andra länder.

Den pågående utbyggnaden bekräftades när premiärminister Li Keqiang presenterade den nya femårsplanen vid den nationella folkkongressens årliga sammanträde i Peking. Förutom insatser för att utveckla förnyelsebar energi, sade Li, så ska Kina även ”främja den rena och effektiva användningen av kol”.

Kvinnliga kolarbetare i Kina. Foto: ZHENGYI XIE / SHUTTERSTOCK EDITORIAL REX/IBL

Myllyvirta påpekar att en särskild femårsplan för energisektorn ska presenteras senare i år, samt att Kinas miljöministerium är i färd att samla in uppgifter från provinserna om deras tänkbara utsläpp fram till år 2035. Något som han, givet Kinas storlek, liknar vid ett ”inhemskt Parisavtal”.

Han understryker dock att formuleringarna i den femårsplanen som just lagts fram inte inger något hopp om ett tidigare utsläppstak än vad Kina åtog sig i det internationella Parisavtalet, eller ens en förbättring av målsättningar som redan utfärdats i andra sammanhang.

Det är nu viktigt att titta närmare på huruvida centralregeringen kommer minska incitamenten för lokala myndigheter att påbörja nya projekt som för med sig stora utsläpp, säger Myllyvirta. Om man fortsätter ge subventionerade lån till kolkraft och byggindustrier ute i provinserna, så blir det svårt att minska utsläppen tidigare än 2030.

Oavsett vilket så ligger Kinas utsläppstak fortfarande långt fram i tiden, vilket gör att det finns en risk att utsläppen ökar betydligt under kommande år.

– En farhåga är att många provinser och statliga företag ser på perioden innan utsläppen måste nå sin topp som ett slags tidsfönster av möjligheten att öka sina utsläpp, varnar Myllyvirta.

LÄS MER: 9 beslut den här veckan som påverkar hela världen