Koldioxidutsläppen kommer i år att minska med drygt fem procent i världen, enligt Carbon Monitor som uppskattat pandemins effekter på utsläppen under 2020.

Ett land går dock tydligt mot trenden, Kina. Där ligger utsläppen kvar på 2019 års nivåer, och förväntas i stället öka med två procent i år. Climate Action Tracker menar att Kinas återhämtningspaket på cirka 5 000 miljarder kronor ”inte är klimatvänligt”.

Kinesiska talespersoner slår ifrån sig kritiken och menar att landets återhämtning visst är grön.

– De åtgärder som gjorts ligger i linje med en grön tillväxt med låga utsläpp, säger Xinyu Dou, utsläppsforskare vid Tsinghua universitet i Peking som bidragit till statistiken till SVT.

Därför ökar utsläppen

Enligt Lauri Myllyvirta, finsk utsläppsanalytiker så är det Kinas storsatsning på tung industri, i synnerhet stålindustrin som är orsaken till ökningen.

– De senaste årens trend var bekymrande, och responsen på pandemichocken var att gå tillbaka till tung industri och bygge. Det gör att utsläppen under tredje kvartalet nått rekordnivåer och att utsläppen ökar snabbare än den ekonomiska tillväxten, säger Myllyvirta på Centre for Research on Energy and Clean Air till SVT.

