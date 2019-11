Jon Henrik Fjällgren, 32, slog igenom i TV4:s ”Talang” 2014, och har sedan dess gjort trefaldig succé i Melodifestivalen.

Trots framgångarna har jojkaren från Mittådalen fortsatt sitt arbete som renskötare, och hämtar sin kraft i naturen och på fjället.

Jon Henrik Fjällgren menar att han kan bekymra sig för föroreningarna i vattnet.

– Det är mycket som slängs i vattnet, det förgiftar fisken och sprider sig vidare, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt för alla. Om allt vatten blir förgiftat så vi själva inte kan dricka det så blir det problem, kan jag säga. Då får vi slåss om vattnet. Inget varar för evigt.

”Det finns bara en Greta”

Jon Henrik Fjällgren uppmärksammade tidigare i höstas Greta Thunbergs miljökamp, och skrev på Instagram:

”Moder jord gråter av tacksamhet för allt du gör och för alla er som följer hennes väg. Tänk om alla människor kunde se och förstå hur illa de verkligen är och hur viktigt detta är för allt levande.

Finns så mycket jag velat säga till dig om jag skulle möta dig. Jag sänder dig massor med positiv energi över fjäll å dal, över land och hav. All kärlek till dig.”

Till Expressen säger Jon Henrik Fjällgren att han följer 16-åringens intensiva framfart med viss oro.

– Jag tycker hon är modig, men samtidigt är jag väldigt rädd för att hon kommer att gå in i väggen. Det kan jag säga helt ärligt. Hon är inte så gammal, och har väldigt mycket press på sig. Det Greta gör är starkt, men hon borde vila. Det är för hennes egen skull, det finns bara en Greta, säger han.

Jon Henrik Fjällgren är aktuell med nya låten ”The Way You Make Me Feel”, som är resultatet av ett samarbete med Elin Oskal, en artist och renskötare från Norge. Låten är skriven och producerad tillsammans med Tobias Lundgren och Sharon Vaugh. Singeln släpps den 22 november.

