Johan Rockström: ”Jag är genuint orolig”

Det är Johan Rockströms andra Vinter i P1 som sänds den 1:a januari 2020. Han blev känd för en bred publik när han sommarpratade 2015 om den skenande klimatkrisen och hur den skulle bromsas.

Nu är han mindre positiv.

– I mitt Sommar i P1 för fem år sedan var jag fortfarande optimistisk. Nu är det annorlunda. I dag är jag genuint orolig. Jag vet inte om vi kommer att klara det här, säger han i radioprogrammet.

”I år vill vi få upp frågan om att utlysa planetärt nödläge i FN:s generalförsamling” säger Johan Rockström i sitt Vinter i P1. Foto: OLLE SPORRONG

Johan Rockström berättar om en rad platser på jorden som förändrats eller förstörts på grund av klimatförändringarna. Han pratar bland annat om begravningsceremonin för glaciären Okjökull på Island som hölls i augusti 2019.

Isländska Okjökull har smält och krympt så snabbt att den 2014 inte längre var en glaciär.

– Det första officiella offret för den globala uppvärmningen. Det här sker vid en och en halv grads uppvärmning, den varmaste temperaturen på jorden sen vi lämnade den senaste istiden för 12 000 år sedan, säger Johan Rockström.

Just istiden lyfts ibland fram som ett exempel på naturliga klimatförändringar, bland annat hos de personer som säger att det vi ser i dag inte är någon anledning till oro.

– Det är populärt bland skeptiker att påstå att klimatet varierat så oerhört historiskt. Så varför skulle det inte kunna variera nu också, säger Johan Rockström i programmet.

Han skriver under på att det skett variationer i klimatet, men inom ett mindre spann än vad vi ser i dag.

Den före detta glaciären Okjökull tas upp i Rockströms Vinter i P1. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

– Nu rusar vi mot plus tre eller plus fyra grader. Skeptiker lyfter fram den lilla istiden, eller att vikingar odlade druvor på Grönland under den medeltida värmeperioden – men allt det skedde inom de naturliga gränserna minus fyra och plus två grader.

Johan Rockström säger att vi måste hålla oss ”inom det gyllene spannet”.

Listar tio punkter för klimatet

Och om vi gör det finns det fortfarande visst hopp enligt Johan Rockström. I programmet listar han tio steg som han menar behöver genomföras ”inom de kommande tio åren” för att vi ska klara av att förhindra de farliga klimatförändringarna.

Den första punkten är att vi redan 2020 ska ”sätta stopp för alla investeringar i ny fossil infrastruktur.” Han nämner som exempel nya kolkraftverk men även Preems planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil.

Preems nuvarande raffinaderi i Lysekil. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN Här vill Preem förlägga delar av sin planerade utbyggnad som ska producera förnybara drivmedel. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Johan Rockström säger också att vi behöver införa ett pris på kol som ska gälla globalt. Ett ton koldioxid ska kosta ”minst 50 euro” och länder ska även kunna införa importtullar på kol.

Ytterligare punkter som listas är krav på att finansflöden ska kontrolleras så att ”de inte bidrar till att öka klimatkrisen” och att alla länder ”måste anta en klimatlag som gör omställningen till fossilfritt inom 30 år tvingande.”

Johan Rockström vill även att EU:s medlemsländer ”satsar allt” på att unionens nya klimatlag ska genomföras.

