Isarna på Antarktis har smält i ett eskalerande tempo de senaste 40 åren.

Men när forskarna på amerikanska luft- och rymdfartsmyndigheten Nasa undersökte de sönderfallande glaciärerna blev de ändå förbluffade över sina fynd.

Olika mätningar visar att Thwaites-glaciären, lika stor som den amerikanska delstaten Florida, i västra Antarktis innehåller ett gigantiskt hålrum som är lika stort som två tredjedelar av Manhattan i New York och är 300 meter högt.

Storleken och den snabba ökningen av hålet överraskar. Totalt misstänker forskarna att hålrummet innehållit 14 miljarder ton is, varav merparten har smält de senaste tre åren.

Thwaites motsvarar fyra procent av havsnivåhöjningen

– Vi har misstänkt i flera år att Thwaites inte var fast förankrad i berggrunden under den. Tack vare nya satelliter kan vi äntligen se detaljerna, säger Eric Rignot, forskare vid Nasas Jet Propulsion Laboratory i ett pressmeddelande.

Smältvattnet från Thwaites motsvarar i nuläget omkring fyra procent av den globala havsnivåhöjningen. Om hela glaciären skulle smälta skulle det innebära en höjning av havsnivån med 65 centimeter visar Nasas rapport.

– Hålrummet under en glaciär spela en viktig roll i smältprocessen. När mer värme och vatten tar sig in under en glaciär smälter den fortare, säger Pietro Milillo.

Studier av glaciärers undersidor hjälper forskare att förstå hur snabbt havsnivån höjs i relation till klimatförändringar.