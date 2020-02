Japanska forskare vill att radioaktivt vatten sprids

Härdsmältan i japanska Fukushima i mars 2011 var den värsta som ett kärnkraftverk upplevt sedan katastrofen i Tjernobyl 1986.

När den enorma tsunamivågen träffade det havsnära kärnkraftverket så orsakade smällen en härdsmälta i tre reaktorer.

Experterna föreslår en långsiktig plan för vattnet

Radioaktiva utsläpp i luften fick regeringen att besluta om en evakueringszon med en radie om två mil.

Sedan dess har 1 000 tankar vid kärnkraftverket fyllts med behandlat, radioaktivt vatten. Vatten samlas fortfarande in och fler tankar kommer anläggas – men den långsiktiga lösningen på vad som ska hända med vattnet har ännu inte beslutats.

Tankar fyllda med radioaktivt vatten vid kärnkraftverket i Fukushima. Foto: TOMOHIRO OHSUMI / AP TT NYHETSBYRÅN

I fredags kom dock ett förslag från en expertpanel av forskare som på regeringens uppdrag utrett frågan, rapporterar Newsweek och nyhetsbyrån AFP.

Panelen anser att vatten antingen ska släppas ut i havet eller i luften, i det sistnämna alternativet skulle vattnet spridas som ånga.

Innan vattnet släpps ut skulle det filtreras så att det endast innehåller den radioaktiva kemikalien tritium.

Krävs höga halter av tritium för att skada organismer

Enligt USA:s kärnkraftsmyndighet NRC är tritium en naturligt förekommande nukleär form av väte som skapas i atmosfären närkosmisk strålning kolliderar med luftmolekyler, rapporterar Newsweek.

Tritium är en biprodukt vid kärnkraftsproduktion och kopplas, beroende på graden av exponering, till en ökas risk för cancer hos människor.

Jim Smith, professor i klimatvetenskap vid universitet i Portsmouth i Storbritannien, anser att havet är ett bättre alternativ än luften när det handlar om att släppa ut tritium.

För att äventyra hälsan för djur och människor krävs extremt höga koncentrationer, enligt Jim Smith.

– Så länge som det tritiumförorenade vattnet är ordentligt upplöst i havsvattnet så utgör det ingen betydande risk för att samlas i marina organismer, säger han till Newsweek.

Få boende har valt att återvända till sina hem

Han berättar att andra länder, som Storbritannien och Frankrike, har släppt ut relativt stora mängder tritium i havet utan att det kunnat bevisas att utsläppen orsakat betydande effekter på den marina miljön.

Japans regering väntas inte fatta något beslut innan sommaren, då OS ska hållas i huvudstaden Tokyo. Myndigheterna ska även diskutera förslaget att släppa ut tritium med lokala fiskare och myndigheter som uttryckt oro kring att släppa ut vattnet i närliggande hav.

Hela byar jämnades med marken när tsunamivågen svepte över landskapet. Foto: KIMIMASA MAYAMA / EPA / TT NYHETSBYRÅN

154 000 människor som bodde i området tvingades flytta efter Fukushimakatastrofen.

Färre än 5 procent av dem valde att återvända när delar av evakueringszonen hävdes 2016.

Djurlivet frodas i frånvaron av människor

Nu, nio år senare, frodas djur och växter i den förbjudna zonen på grund av den mänskliga frånvaron.

20 djurarter, som makakapor, tvättbjörnshundar och vildsvin, har återvänt till området, enligt en forskarstudie som publicerats i Journal of Frontiers in Ecology and the Environment.