Den svenska klimataktivisten Greta Thunberg, 16, hyllas världen över. Senast var det av förre presidenten Barack Obama. På Twitter gav han ett svar på Gretas tidigare tweet där hon publicerat en bild på dem tillsammans.

”Yes we can, Greta. I’m hopeful because of you and all the young people who are fighting to protect the planet. Keep at it”

Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Greta hyllas av Instagram

Men det är inte bara Barack Obama som uppmärksammar Greta och hennes arbete för klimatet.

Nu har det sociala mediet Instagram valt att hylla klimataktivisten:

”Bara 16 år gammal, aktivisten Greta Thunberg har blivit nominerad till Nobelpriset för hennes förespråkande arbete kring klimatförändringarnas effekter.”

Instagram har en veckoserie där de lyfter fram människor runtom i världen som arbetar mot en positiv förändring, där Greta är en av personerna. Instagrams eget konto har över 300 miljoner följare.

Över sju miljoner gillningar

I videon som publicerats på plattformen pratar Greta om världens klimatkris. Hon berättar om när hon förra sommaren satt sig ner på gatan utanför riksdagen och skolstrejkade för klimatet.

Hon nämner också sin autism och att den fått henne att aldrig ge upp i kämpandet för klimatet.

Inlägget har över sju miljoner gillningar och hela serien går under namnet förespråkare.

På sin egen Instagram har Greta nått två miljoner följare. Där publicerar hon bilder och videos på hennes klimatarbete.

