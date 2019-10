Ikonen gripen av polis – hyllar Greta Thunberg

Jane Fonda har, vid sidan av sin digra Hollywood-karriär, gjort sig känd som en av USA:s mest politiskt frispråkiga kändisar. På 1970-talet skapade hon stor skandal när hon protesterade emot Vietnamkriget genom att posera på bild tillsammans med Vietcong-styrkor.

Jane Fonda gripen

Nu har Fonda blivit klimatkämpe. The Vulture skriver att veteranen var en av sexton aktivister som greps av polis för ”olaga demonstration” vid Kapitolium, USA:s parlamentsbyggnad.

”Jag kan inte längre stå och titta på och låta våra valda politiker ignorera – och värre än så – stärka industrierna som förstör vår planet för ekonomisk vinning. Vi kan inte fortsätta tolerera detta”, skriver Fonda i ett uttalande på sin egen hemsida.

Hyllar Greta: ”Förändrade mitt liv”

I en ny intervju med Los Angeles Times har Fonda förklarat att det var svenska miljöaktivisten Greta Thunberg som fick henne att radikaliseras i kampen för miljön.

– En av grejerna i Naomi Kleins nya bok ”On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal” som verkligen förändrade mitt liv var det hon skrev om Greta, säger Fonda.

– Hon läste IPCC:s rapport och insåg att krisen är på väg rakt mot oss, som ett tåg, och tittade sig omkring och folk skötte sig inte. Det var ett sådant trauma för henne att hon slutade äta. Jag hade inte förstått att hon hade slutat äta och prata i nästan ett år. Och det slog verkligen an en sträng hos mig.

