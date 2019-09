Hur mycket stiger havsnivån?

Under morgondagen släpper FN:s klimatpanel IPCC en specialrapport om haven och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat – Special Report on Oceans and Cryosphere under Climate change.

– Rapporten ger en fokuserad genomsyn av klimatförändringar och deras konsekvenser vad gäller haven, havsisen, glaciärer, snötäcken, permafrost, landisar och de många unika arterna och livsmiljöerna samt mänskliga aktiviteter som påverkas, vilket har stor betydelse för klimatarbetet i världen, säger Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid nationella kontaktpunkten för IPCC vid SMHI, i ett pressmeddelande.

Det är IPCC The International Panel on Climate Change, IPCC, är FN:s klimatpanel med syfte att samla den senaste vetenskapliga forskningen om klimatförändringar. IPCC grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan Unep. 195 länder är medlemmar i IPCC. IPCC:s rapporter ligger till grund för de globala klimatförhandlingarna som äger rum i slutet av varje år.

Under två år har 104 forskare från 36 länder sammanställt den aktuella vetenskapen.

Rapporten består av sex kapitel och har referenser till 6 981 publikationer. Expertgranskare i 80 länder har lämnat över 30 000 kommentarer.

Enligt ett pressmeddelande kommer rapporten visa stigande havsnivåer, snabbt smältande glaciärer och stora risker för dricksvattenförsörjningen.

Svensk huvudförfattare

En av huvudförfattarna till rapporten är Ulf Molau, professor emeritus i växtekologi vid Göteborgs universitet. Hans forskning berör främst arktisk och alpin ekologi med huvudinriktning mot biologisk mångfald och effekter av klimatförändringar på tundrans ekosystem.

I den nya rapporten ansvarar han för kapitlet High Moutain Areas. Ulf Molau har tidigare medverkat i den svenska delegationen till FN:s konvention för biologisk mångfald CBD.

SMHI för Sveriges talan

Som nationell kontaktpunkt är det SMHI som för Sveriges talan i IPCC. SMHI nominerar experter att delta i rapportarbetet, hanterar granskningsrundor och samordnar kommentarer från Sverige.

Enligt Lena Lindström, kommunikationssamordnare vid nationella kontaktpunkten för IPCC vid SMHI, blir rapporten som nu presenteras ett viktigt vetenskapligt underlag för världens beslutsfattare.

