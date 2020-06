Hoppet: Konstgjorda ön kan lösa vattenförsörjningen

Av omvärlden kallas det Fiery Cross-revet, och av Kina Yongshu. Korallrevet, som det till en början var tal om, har på fem år byggts om till en fem meter hög och över två kvadratkilometer stor, artificiell ö.

Kinas syfte med ön är tydligt. Fiery Cross-revet har på fem år utvecklats till en högteknologisk militärbas med landningsbanor för det kinesiska flygvapnet och missilbaser – en uppbyggnad som bland annat har kritiserats starkt av USA.

”Viktig resurs för lokalbefolkningen och för ekosystem”

Enligt en kinesisk studie har en naturlig sötvattenreservoar uppstått under öns yta. Det har skett via en naturlig process som vanligtvis tar upp till 150 år, men som redan nu skönjas under öns yta.

Enligt en kinesisk forskningsrapport kan öns tillgång till sötvatten vara stabiliserad inom 15 år, och kan därför komma att bli viktig för öns framtid, menar maringeologen Xu Hehua.

– Den kan tjäna som en viktig resurs för lokalbefolkningen och för ekosystem, säger Xu Hehua enligt South China Morning Post.

Processen kallas för ”fresh water lens” och går till så att sötvatten rinner igenom öns yta och ner i jordlagret under ytan. Där samlas det upp och lägger sig ovanpå saltvatten som rinner igenom från havet. Därefter bildas en sorts ”sötvattensficka” som ligger ovanpå saltvattnet.

I skrivande stund är färskvattenreservoaren drygt sju meter i diameter. Forskarteam bedömer att den kommer att växa med en meter per år.

En del av den konstgjorda ön. Foto: Google maps

Kan lösa vattenförsörjningen för utsatta städer

Trots att Fiery Cross-revet är skapat av människan är det en naturlig process som sker. Detta skapar förutsättningar för att efterlikna processen i städer och regioner som har, eller som kan komma att få, problem med vattenförsörjningen.

– Sån här teknologi fungerar inte bara på avlägsna öar, utan också i kustnära städer som har vattenproblem, likt Singapore och Hongkong, säger Lu Chunhui, professor i hydrogeologi på Hohai University till SCMP.

