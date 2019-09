Hon är årets miljöhjälte: Inget alternativ att ge upp

Tillsammans med livskamraten kunde Johanna Lakso häromåret ta sig nästan hela vägen till Sydoastasien med tåg. Nu när hon tar emot 1,5 trappa upp på Stockholmkontoret på Östermalm är hon precis hemkommen från en fjällvandring i Sarek, där det varit begränsad uppkoppling.

– Men givetvis har jag följt Greta Thunbergs ankomst till New York. Hon är fantastisk! Jag märker att vänner som tidigare inte har brytt sig har fått en ny medvetenhet och insett att man kan göra mycket hemma i stället för att fastna i klimatskamtankar, säger Johanna Lakso och slår sig ner i det stora och ljusa konferensrummet.

Expressens Karin Sörbring intervjuar Power Circles vd Johanna Lakso om elkraftbranschens ansvar för att övergå till förnybar energi. Foto: Karin Sörbring / Expressen TV

Engagemang hjälper mot klimatångest, tycker Lakso

Känner du någon klimatångest?

– Nja, Greta har ju rätt i att det är extremt kort med tid och det kan vara bra att folk får sig en tankeställare när de bokar in en flygresa. Till dess att vi har fått mer klimatsmarta transportsätt får vi nog under en period ligga lågt med den sortens utsvävningar. Visst kan jag känna klimatångest ibland, men för mig hjälper det att engagera mig. Jag startade ju under studietiden organisationen Push och upplevde att det är möjligt att påverka. Vi blev inbjudna till viktiga rum och det kändes som att jag verkligen kunde vara med och förändra.

Det här måste energibranschen göra för minska koldioxidutsläppen, enligt Johanna Lakso: ■ Parallellt med att det byggs nya elledningar i Stockholm och andra regioner finns det en jättepotential i att vi drar nytta av den utrustning vi redan har i hemmen och använder den på tider då påfrestningen inte är så stor på elnäten. ■ Med mer vind och sol i systemet behöver vi också köra det och stabilisera det på lite nya sätt. Där tror jag på ett marknadssystem med prisrabatt om vi exempelvis laddar bilen när det finns mycket förnybar el. ■ Fasa ut den sista fossila energin i el- och värmeproduktionen och möjliggöra för laddning av bilar, bussar, färjor och andra transporter som kan elektrifieras. ■ Det finns stor potential i ny teknik, till exempel ”vehicle to grid” där batteribilar laddas från elnätet men också kan skicka tillbaka el till nätet eller hushållet. Då kan man ta energin från solceller och vindkraft mer effektivt. Visa mer Visa mindre

”Vi måste halvera koldioxidutsläppen till 2030 och vi har inte ens börjat böja kurvan nedåt. Vi i Sverige har resurser och jag tycker att Sverige är fantastiskt i ambitionen att ta vara på innovationer och idéer. Sverige kan verkligen bidra till att lösa klimatutvecklingen”, säger Power Circles Johanna Lakso. Foto: Power Circle ”Mitt uppdrag är att ta fram ny kunskap om hur elsystemet skulle kunna fungera och pusha branschen framåt”, säger Johanna Lakso, vd för Power Circle. Foto: Power Circle Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Fakta / Årets miljöhjälte 2013 NAMN: Johanna Maria Lakso. ÅLDER: 32. YRKE: Vd för elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle sedan 7 januari i år. BOR: Gård utanför Eskilstuna. FAMILJ: Gift med Linus Lakso, 36. vice ordförande i Miljöpartiets partistyrelse. UTBILDNING: Civilingenjör i teknisk fysik med en master i energisystem från Lunds tekniska högskola. Utbytesstudent i New South Wales i Australien där hon specialiserade sig på solceller och smarta elnät. KARRIÄR: Grundare och projektledare för ”Power Shift Sverige” (2011-2013), medgrundare till PUSH Sverige (2013-). Svenska kraftnät och Energimyndigheten, energisakkunnig Naturskyddsföreningen (2017-2018), styrelsemedlem i ”100% förnybart” (2018). Utsågs 2013 till Årets miljöhjälte av WWF. AKTUELL: Medverkade i senaste avsnittet av ”Miljöpodden”. Hamnade på plats 19 på Dagens Industris maktlista över Energisverige (2019). Visa mer Visa mindre

Ja, när ”skrek” du senast för klimatet...?

– Vi gjorde det ofta i föreningen Push och det ligger ju lite i linje med Gretas aktivism. Jag fick faktiskt med mig studenterna på Handelshögskolan i Göteborg i våras då jag föreläste för dem i ett riktigt Ronja Rövardotter-vårskik för klimatet, haha. Det kan vara rätt befriande.

Johanna Lakso hamnade på plats 19 när Dagens Industri i Almedalen i somras rankade Energisveriges mäktigaste. ”Det medför förstås ett ansvar och jag vill fortsätta lyfta fram möjligheterna, på ett korrekt och riktigt sätt. Och så vill jag fortsätta våga utmana”, säger hon. Foto: Karin Sörbring

I vilken utsträckning ägnar du dig åt civil olydnad nu?

– I mitt uppdrag som vd ingår att utmana rådande normer. Vi ser att vi har ett regelverk som är anpassat för gårdagens system och vi behöver tangera gränserna för att nå längre fram med utvecklingen.

”Upp till marknaden och branschen att ställa om”

I det senaste avsnittet av Miljöpodden pratade du om hur vi måste ställa om hela samhället för att klara 1,5 gradersmålet. Vad tycker du att politikerna ska göra?

– Visst kan politiken förbättra på detaljnivå, men genom energiöverenskommelsen har politikerna redan tagit ut riktningen. Nu är det upp till marknaden och branschen att ta steget och ställa om. Det kommer att krävas stora tekniska satsningar och nya affärsmodeller.

Johanna Lakso berättar att det var när hon efter gymnasiet då hon arbetade på ”Molekylverkstaden”, ett vetenskapscenter i Stenungssund, som hon på allvar engagerade sig i klimatfrågor.

– Jag startade bland annat en hemsida där jag delade med mig av tips för hur man kunde lära sig att förändra en vana i taget så att det inte blir en så stor grej att man till slut inte mäktar med att göra några omställningar alls. Där föreslog jag till exempel att man lär sig några nya vegotips i taget, testar att göra en semesterresa med tåg och att hajka i stället för att åka till shoppingcentret på helgen.

Johanna Lakso och hennes man Linus tog ledigt ett år 2016-2017 och åkte tåg till Indonesien. ”Det blev några flygresor också för att få ihop vårt ”honeyyear”, men överlag gick det bra att åka tåg och vi bloggde om resan på Honeyyear.se”, berättar Johanna. Foto: Power Circle

Och drömmarna om att jobba med design fick stå tillbaka.

– Jag funderade över hur jag bäst kunde bidra till att vi ska släppa ut mindre fossil energi. Därför läste jag kurser om förnybar energi och började specialisera mig på hur vi ska få system med vind och sol att fungera bättre.

Johanna Lakso är hoppfull

Många menar att det redan är för sent att göra omställningen?

– Nej, jag tror absolut att det är möjligt. Senaste IPCC-rapporten (från FN:s klimatpanel, reds anm) visar visserligen på en brant kurva och att det måste till en snabb, exponentiell process. Men vi ser enorma framsteg på sol-, vind- och batterisidan. Det kan vara en del av lösningen. Lyssnar man på Johan Rockströms och Christina Figueres tal inser man att vi inte längre kan tro att vi ska göra en sak i taget, vi måste sätta in alla insatser på en gång. Jag tror att vi har en bra möjlighet att klara klimatomställningen.

På fritiden tränar Johanna Lakso ”ultimate frisbee”. ”Det är en lagsport som påminner lite grann om handboll. Jag har dragit i gång en klubb där vi tränar ihop någon gång i veckan efter jobbet. Det är skönt att gå upp i helt i spelet och zooma ut från jobbet. Jag gillar inte att springa, men när jag har ett lag och vi gör saker tillsammans springer jag av bara farten”, säger hon. Foto: Karin Sörbring

Så gör Johanna Lakso klimatsmarta val i vardagen ■ Äter vegetarisk och vegansk mat så ofta hon kan. ■ Åker tåg på semestern (nu senast till fjällen). ■ Väljer förnybar el. ■ Har klimatsmart uppvärmningssystem på gården. ■ Köper så lite grejer som möjligt och väljer i möjligaste mån begagnat. ■ Kör biogasbil. ■ Lämnar in saker hon inte använder vidare så att andra kan ha glädje av dem. ■ Har genom åren engagerat sig mycket ideellt för klimatet. Visa mer Visa mindre

När jag intervjuar klimatprofiler säger många att det är som att svära i kyrkan att vara optimist?

– Visst måste folk få veta hur allvarligt läget är och hur bråttom det är och Greta fyller en viktig funktion där, men genom mitt arbete med elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle möter jag ju massor av chefer på exempelvis elbolag som stampar av iver att få förändra. Optimism driver mig mer.

Andra, som klimatpsykologen Kali Andersson, berättar att hennes klimatengagemang ett tag gjorde att hon kunde känna sig socialt osmidig?

– Absolut, men det handlar nog också mycket om hur man tar upp saker på släktträffen om man inte vill låta vissa saker bara passera. Sitter man på kunskap är det bra att sprida den, men det är bra att försöka uttala sig på ett sätt som inte ger dåligt samvete utan mer inspirerar till att göra någonting åt situationen och ta sig vidare framåt.

Johanna Lakso tågpendlar varje dag från bostaden utanför Eskilstuna till arbetet på Östermalm i Stockholm. Foto: Power Circle

Stor ökning av elbilar till 2030

Du menar att förnybar el kan ersätta fossila bränslen i såväl industrin som transportindustrin. Hur ska det egentligen gå till?

– Möjligheten att producera el med förnybar energi är stor. Om vi först effektiviserar det som går, sedan elektrifierar allt som är möjligt och slutligen kompletterar med biobränslen skulle både transportindustrin och industrin kunna minska sina klimatavtryck. Vår prognos visar att varannan bil kan vara en elbil år 2030.

En del av Greta Thunbergs följare tycker att det är lönlöst att gå i skolan för att det redan är kört för klimatet. Vad säger du?

– Det finns massor av saker man kan läsa för att göra skillnad för klimatet. Jag utbildade mig ju till civilingenjör inom teknisk fysik för att vara med och förändra energisystemet inifrån och det har inte varit någon uppoffring utan bara roligt. Och det behöver inte ta en hel livstid att kunna bidra. Jag är ju bara 32 år och är redan vd... Tvärtom tycker jag ofta att det är de unga som kommer in med bra idéer i företag och organisationer.

Johanna Laksos val Elbil – Fossilbil ”Det är verkligen hög tid att ställa om och välja bort fossila bränslen. Vi har till nyligen varit utan bil, men har nu en begagnad biogasbil”. Kärnkraft – Vindkraft ”Vi måste bygga ut den förnybara energin”. Halloumi – Kyckling ”Svårt, för klimatavtrycket är ungefär det samma. Men av djurrättsskäl väljer jag i så fall halloumi”. Cykla – Åka kollektivt ”Jag tycker verkligen om att cykla och åker varje dag buss och tåg från bostaden i Eskilstuna till arbetet i Stockholm”. Bomull – Polyester ”Jag kör med ekologisk bomull eller begagnad polyester och hade förra året ett köpfritt år. Inget nyproducerat”. Visa mer Visa mindre

