Isbjörnen, en hona, påträffades när hon vandrade runt vid en fabrik i ryska Norilsk, som är världens mest nordliga stad, skriver BBC.

Enligt lokala myndigheter är det oklart exakt varför björnen tagit sig flera hundra kilometer hemifrån och in i staden. En teori är att den rätt och slätt kan ha gått vilse.

Nästa steg i processen blir att låta djurexperter undersöka isbjörnshonan för att sedan bestämma hur den ska hanteras.

Smältande isar gör isbjörnar till nomader

Det som experterna i nuläget vet är att de smältande isarna gör att många isbjörnar förflyttar sig. När isen smälter i de arktiska regionerna där djuren lever tvingas de vandra inåt land för att kunna hitta mat.

I februari i år utlystes ett nödläge runt den ryska arktiska regionen eftersom ett stort antal isbjörnar tagit sig in i omkringliggande byar, skriver BBC.

Från skärgårdsområdet Novaya Zemlya rapporterades det om desperata björnar som vandrade runt i bebodda områden och som tog sig in i byggnader i sökandet efter mat.

Belägrade väderstation

År 2016 blev isbjörnarnas rundvandring särskilt problematisk för en grupp forskare vid en väderstation på den arktiska ön Troynoy. Isbjörnarna slog sig ner precis utanför stationen och gjorde det omöjligt för människorna att gå ut.

Under två veckor tvingades forskarna få vatten, mat och andra nödvändigheter levererade in till stationen för att överleva. Ingen människa dog under belägringen, men en av forskarnas hundar fick sätta livet till.

