Det är meningen att det ska vara kallt på Alaska, USA, i mars. Isen ska ligga tjock och snöstormar ska snarare vara en vardag än ett undantag.

Så är inte fallet i år skriver tidningen Esquire.

Den ovanliga värmeböljan har gjort att landet redan upplever rekordvärme med 11 grader över den medeltemperatur som tidigare uppmätts i mars månad.

De tunna isarna kan inte längre hålla de snöskotrar som befolkningen brukar ta sig runt med. 15 april i år avled tre personer, inklusive en 11-årig flicka, efter att deras snöskoter brakat genom isen på Noatak River i nordvästra Alaska.

Tidigare under vintern har även fem personer mist sina liv på Kuskokwim River, 700 kilometer söder in Noatak River, i liknande olyckor.

Flera olyckor under 2019

Men olyckorna stannar inte där. Under våren räddades tre barn efter att ha spenderat timmar med att hoppa mellan isflak, fritt flytande i det iskalla vattnet i Bering Sea.

Skogsbränderna i Kanada har hittills tvingat över 10 000 människor från sina hem. Foto: ALBERTA WILDFIRE HANDOUT / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Under de första månaderna av 2019 har flera olyckor där människor hamnat i vattnet rapporterats in i Alaska och tunn is har i det flesta fall varit den största faktorn.

10 000 människor evakueras

Den globala uppvärmningen drabbar inte bara Alaskas hav och sjöar skriver Esquire. Fredagen den 31 mars gick Twitter varm med bilder på en fantastisk soluppgång i Upper Michigan, USA.

Anledningen till himlens fantastiska röda färg är dock något sorgligare. Den ökande temperaturen och rekordvärmen har orsakat en tidig start säsongen för skogsbränder i Kanada. Det som blir en fin bild i Upper Michigan har orsakats av det tunga rökmolnet från de rasande bränderna i Alberta, över 300 mil därifrån.

Hittills har över 10 000 människor evakuerats från området.

Indien nära värmerekord

Inte heller Indien kan fly från jordens snabbt ökande temperaturer.

TT rapporterar under söndagen om hur termometern redan rasat upp till 50-gradersstrecket i Rajastan, norra Indien. Detta trots att sommaren knappt har börjat.

Indiska myndigheter går ut med varningar om vattenbrist efter de höga temperaturerna. Foto: RAJESH KUMAR SINGH / AP

I staden Churu har kvicksilvret gått upp till 50,6 grader – bara 0,4 grader från Indiens rekord 51 grader som uppmättes i maj 2016.

Det heta vädret ska redan ha skördat flera människoliv och indiska myndigheter varnar nu för vattenbrist och värmeslag.