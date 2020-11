Greta Thunbergs tårar: ”Är så mycket ansvar”

Samma dag som Greta Thunberg i augusti 2018 satte sig utanför Riksdagen och klimatstrejkade med sin skylt började Nathan Grossman dokumentera henne med kameran.

– Det var en gemensam bekant som berättade att Greta skulle göra en liten strejk och jag tänkte att jag skulle ge projektet ett par dagar för att se om hennes karaktär hade bäring. I början var hon ganska blyg, men hon lyckades redan då koka ner klimatkrisen till konkreta uttalanden. I det läget insåg jag dock inte att det skulle bli en storfilm, förklarar Nathan Grossman med ett skratt över videolänk.

Nu i november har dokumentären ”Greta”, som nästa år ska visas på SVT, premiär på landets biografer.

Greta Thunberg vinkar farväl i Plymouth inför färden över Atlanten till New York. I filmen får vi se hur tufft det stundvis var på resan. Foto: ANDY RAIN / EPA / TT NYHETSBYRÅN

En av de starkaste scenerna är när Greta Thunberg ombord på racingsegelbåten Malizia II på väg mot New York talar in en ljuddagbok på telefonen. Hon sitter ute på däck för att dämpa illamåendet när det stormar, vattnet strömmar in över relingen och Greta gråter hon bandar följande: ”Jag längtar hem, efter mamma och Beata, efter att få ha en vardag med rutiner, få träffa hundarna”. Greta fortsätter: ”Det är så mycket ansvar. Jag vill inte behöva göra allt det här, det är för mycket för mig, dygnet runt. Jag vet hur viktigt det är och vad som står på spel, men det är så mycket ansvar”.

Nathan Grossman tycker att det är en central passage i filmen:

– Det är viktigt att få med vad det här engagemanget faktiskt kostar Greta Thunberg och flera andra unga klimataktivister. De vill vara väckarklockor och få omvärlden att reagera, men egentligen vill de inte att allt ansvar ska landa på deras axlar. Greta tycker att vi vuxna måste steppa fram och ta ansvar.

Nathan Grossman har regisserat nya dokumentärfilmen ”Greta”. Foto: Lucas Lennig

Greta längtar efter att kunna planera sin framtid

I en annan sekvens pratar den belgiska Fridays for future-aktivisten Anuna De Wever och Greta Thunberg om pressen det innebär att inte kunna planera sin framtid, vad man vill plugga, var man vill bo, om man vill gifta sig eller ens hur helgen ser ut. ”Vi vill inte bli utbrända och inte ha någon energi kvar. Vi måste fortsätta säga samma saker om och om igen till dess att alla förstår”, säger Greta till Anuna.

– Många av de här aktivisterna är ju nördar som älskar skolan och de önskar inget hellre än att få återvända till sina utbildningar, konstaterar Nathan Grossman.

Greta Thunberg har i en intervju med Expressen och i andra sammanhang varit tydlig med att hennes särskilda behov – Aspergers syndrom, tvångssyndrom och selektiv mutism (det sistnämnda betyder att hon bara pratar när hon tycker att det är nödvändigt, reds anm) – både kan vara superkrafter och innebära utmaningar. Hon har också berättat att hon varit livshotande sjuk, gått ner tio kilo och att pulsen och blodtrycket visat tydliga tecken på svält.

I ”Greta” framgår det att Greta vid något tillfälle får svårt att äta inför alla demonstranter, att pappa Svante Thunberg tvingas tjata på henne och att det låser sig för Greta när hon inte genast hittar rätt översättning till ett tal hon ska hålla på franska. Men vi får också se mamma Malena Ernman falla i tårar över att Greta blivit så mycket bättre på att äta tillsammans med andra människor och att Svante upplever att alla tvång har försvunnit sedan Greta fick en så tydlig riktning och mening med sitt liv i och med klimatkampen.

– I filmen har vi också försökt visa hur vissa ljud kan kännas extra starka för Greta och hur hon i vissa situationer, som exempelvis då hon träffade Frankrikes president Emmanuel Macron, inte var intresserad av socialt lull-lull utan gick pang på rödbetan. Att hon har ett så stort intresse för detaljer har varit en otrolig tillgång i att få fram budskapet så starkt. Och att Greta är så modig och transparent med diagnosen betyder mycket för att människor med olika bakgrunder och olika neuropsykiatriska förutsättningar ska ta plats i offentligheten, säger Nathan Grossman.

I samband med att Greta Thunberg 2019 av Expressen utsågs till ”Årets kvinna” intervjuades klimataktivisten om hur klimatengagemanget väcktes och hur det fick henne att må bättre efter år av kamp för hälsan. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”Greta skulle kunna bli ståuppkomiker”

Totalt filmade regissören Greta Thunberg i över 70 dagar, från det att hon som helt okänd började protestera utanför Sveriges riksdag till dess att hon var världens mest kända klimataktivist, utsågs till ”Årets person” av magasinet Time och hade över 10 miljoner följare på Instagram. I dokumentären uppmärksammas allt från det berömda ”How dare you”-talet för FN:s generalförsamling i New York och när Greta som en av få niondeklassare lyckas få över 300 meritpoäng i slutbetyg till då hon i en stor sal på Svenska Institutet i Rom – i samband med att hon skulle träffa påven – dansar och går ner i spagat.

– En sak som slog mig är att Greta lätt skulle kunna bli ståuppkomiker. Hon har exempelvis dräpande kommentarer när hon ser att folk inte lever som de lär, säger Nathan Grossman.

