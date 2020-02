Greta Thunbergs nya resa efter turnén: ”Härligt”

Efter en kortare sejour i Sverige, där Greta Thunberg hunnit med att strejka med samiska ungdomar i Jokkmokk, hållit presskonferens på Medborgarplatsen och medverkat vid Fridays for Futures stora klimatstrejk i Stockholm med artistframträdanden förra fredagen.

Nu lämnar hon hemlandet på nytt.

Greta Thunberg: ”Heading for Hamburg and beyond...”

Under torsdagskvällen publicerade Greta Thunberg ett Instagraminlägg där hon syns blicka ut genom ett tågfönster och skratta.

– Great to be on the road again! Heading for Hamburg and beyond... skriver hon, vilket kan översättas med:

– Härligt att resa igen! På väg mot Hamburg och bortom...

Klimatnyhetssajten Green Energy Wire rapporterar att Greta Thunberg är på väg till Hamburg för att delta i klimatprotester som anordnas av studenter inför det stundande lokalvalet i den tyska kuststaden den 23 februari.

Socialdemokraterna siktar på majoritet i starka fästet

Greta Thunbergs besök kommer sannolikt höja klimatfrågan på agendan inför valet. Hamburgborna är oroade över föroreningar från hamntrafiken och biltätheten i innerstaden och i ett nytt förslag föreslås det att återinföra spårvagnstrafik på stadens gator.

Tysklands gröna parti har ökat i opinionsundersökningar sedan förra året men Hamburg är ett av tyska Socialdemokraternas sista starka fästen och partiet har siktet inställt på att kamma hem en majoritet, rapporterar sajten.

