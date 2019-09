Greta Thunbergs hälsning efter klimatdemonstrationerna

Under fredagen togs Greta Thunbergs initiativ Fridays for Future till en ny nivå.

Bara i Stockholm deltog minst 15 000 personer i klimatstrejken – och nu kan den 16-åriga miljöaktivisten meddela att över 7 miljoner människor deltog sammanlagt världen över i fredagens klimatstrejker.

”Tidiga siffror bekräftar att åtminstone 7 miljoner människor deltog,” skriver Greta Thunberg i sociala medier på lördagen och fortsätter:

”Det är otroligt!! Tack till alla som deltog i klimatstrejkerna, och framför allt tack till alla lokala organisatörer! Week for future är en av de största globala demonstrationerna genom historien!! Det här är bara början!”

LÄS MER: Världen klimatstrejkar med Greta Thunberg

”Vi är förändringen”

Det massiva genomslaget gör fredagens klimatstrejk till historisk. Greta Thunberg själv befann sig i Montreal i Kanada där hon gick längst fram i demonstrationståget.

Därefter höll Greta ett tal utanför FN:s luftfartsverk, som har sitt högkvarter i Montreal.

– I dag är vi miljoner som marscherar över hela världen och vi kommer att fortsätta tills dom lyssnar, sa Greta Thunberg i sitt tal och fortsatte:

– Vi är förändringen, och förändring är på väg.

Före klimatstrejken passade den svenska klimataktivisten på att möta Kanadas premiärminister Justin Trudeau, som även han gick i demonstrationsmarschen.

Sammanlagt deltog 170 länder i fredagens klimatstrejk som blev avslutet på en vecka där klimatets akuta nödläge varit i fokus.

Under måndagen höll Greta Thunberg ett tal under FN:s klimatmöte i New York som fått stor spridning på sociala medier och engagerat såväl makthavare som barn världen över att lyfta blicken.

LÄS MER: Greta Thunberg mer omskriven än toppolitiker