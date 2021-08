Greta Thunbergs besvikelse: ”Budskapet når inte fram”

Hösten 2018 kommer DN-journalisterna Alexandra Urisman Otto och Roger Turesson, hon skribent och han fotograf, till Mynttorget i Stockholm för att rapportera om Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet.

Det blir starten på en lång resa som på kort tid förvandlar den svenska tonåringen till ledare för en massrörelse. Till en global superstar som får världens ledare att åtminstone ge sken av att lyssna till hennes engagerade budskap om att vi måste rädda planeten. Och att det är bråttom.

De båda journalisterna följer henne på massmöten i världens huvudstäder, när hon talar i flera länders parlament, när hon framträder på internationella toppmöten och i FN. De reser med henne i elbil över amerikanska prärier, de åker tåg tillsammans genom Europa. Och de rapporterar om hennes seglatser över Atlanten.

Resultatet är reportageboken ”Gretas resa” som nu kommer ut på Bokförlaget Polaris med text av Alexandra Urisman Otto, i dag klimatreporter på Dagens Nyheter, och många bilder av den prisbelönade fotografen Roger Turesson på samma tidning.

– Jag har märkt att Greta som många andra kan bli uppgiven av att ingenting händer. Barn och ungdomar ber och kräver att vuxenvärlden ska ta hand om framtiden. Men det görs inga politiska framsteg, det är mest snack och väldigt lite som händer, säger Alexandra Urisman Otto.

– Greta har påverkat människor och ökat medvetenheten om att det är en sammanhängande klimatkris, inte bara en översvämning här och där. Allt hänger ihop, också pandemin. Greta har gjort skillnad, säger hon.

I boken uttrycker Greta Thunberg viss besvikelse.

”Ett par veckor tidigare hade vi suttit vid köksbordet hemma hos henne med hundarna Moses och Roxy liggande vid våra fötter. Det var den sista intervjun innan jag skulle skriva färdigt boken om hennes resa och hon sa att hon hade nått vägs ände,” heter det i ”Gretas resa”.

”Jag skulle kunna åka till månen och strejka, det skulle inte göra någon skillnad. Budskapet når ju inte fram ... Alla skyller på alla. Politiker, journalister och andra makthavare. Någon måste bryta den här loopen. Någon måste börja våga säga som det är”, säger hon i boken.

Redan från början ser de båda journalisterna att Gretas strejk har potential att växa och bli något stort.

– Det känns starkt att tänka på stunden när vi mötte henne första gången. Vi kände att det fanns något i kraften kring den här rörelsen, att något var på gång. Det visade sig stämma, säger Alexandra Urisman Otto och fortsätter:

– Det var starkt att möta henne tidigt, hon var inte van vid medier då. Om inte förr blev det tydligt att hon växt till något stort den där veckan när hon talade i FN och USA:s senat och gav röst åt miljontals unga människor som kräver att politikerna och vuxenvärlden ska agera, säger hon.

”Vart vi än följde Greta var det tydligt att människorna hon mötte lyssnade på det hon sa, hon hade en förmåga att kommunicera som tog orden genom bruset. Redan efter vårt första möte med Greta hemma i Stockholm tog Roger mig åt sidan på redaktionen. Han sa: ”Det här får vi inte släppa, Alexandra. Den här rörelsen kan bli något stort”, heter det i boken.

Gretas resa är välkänd och grundligt dokumenterad sedan tidigare. Vi har fått detaljerade rapporter från hennes toppmöten med påve Franciskus, Barack Obama, Angela Merkel, Arnold Schwarzenegger och andra tungviktare. Hennes uppfordrande ”How dare you!?” har blivit ett bevingat ord.

Men i ”Gretas resa” har de båda journalisterna kommit henne närmare än kanske någon annan reporter. De gör långa intervjuer där hon berättar om den depression med svåra ätstörningar hon drabbades av som barn och hur hon tog sig ur problemen, om sina diagnoser och om hur beslutet mognade att helhjärtat engagera sig för klimatet.

De följer med på resorna och för långa samtal med henne i ljusa stunder av glädje och mörka stunder av besvikelse.

– Vi har kommit henne nära, vi har sett fenomenet växa fram på den internationella scenen. Samtidigt har Greta genomgått en stor förändring som de flesta gör mellan 15 och 18, hon har blivit vuxen, säger Alexandra Urisman Otto. ­

– Jag hoppas att boken ska få människor att bättre förstå varför hon fattat de beslut hon gjort och varför rörelsen har fått sådan kraft. Det går inte att förstå Greta utan att förstå klimatkrisen. Hon blir ofta missförstådd just för att så få förstår krisen, säger hon.

FN:s klimatpanel IPCC har just lagt fram sin senaste rapport där man understryker att klimatkrisen är akut, att den globala uppvärmningen fortsätter på grund av koldioxidutsläppen, att havsnivåerna stiger – och att tiden rinner ut för mänsklighetens chanser att stoppa den här utvecklingen.

Bokens författare påpekar att det är samma budskap som Greta Thunberg hela tiden framför med hänvisning till forskningen. Hon säger att Gretas opinionsbildning i dessa frågor, enligt forskare och aktivister, har ökat kunskapen betydligt hos både allmänheten och beslutsfattarna.

Alexandra Urisman Otto förklarar att Greta Thunberg har varit mindre synlig det senaste året dels för att hon går i skolan, dels för att pandemin har satt stopp för massmöten och resor. Men hon säger att energin och engagemanget finns kvar både hos Greta och de många ungdomar som följer henne, så ”rörelsen håller i gång och är minst sagt vital”.

Utdrag ur "Gretas resa"

Utdrag ur ”Gretas resa” av Alexandra Urisman Otto (text) och Roger Turesson (foto), utgiven på Bokförlaget Polaris.

VÄGEN HEM

15 december 2019

DE NÄRMADE SIG. Greta och Svante satt mittemot varandra, inramade av den välbekanta och vilsamma grå inredningen på X2000.

Tåget tog sats under den sista biten med dansk mark under rälsen och åkte upp på bron mot den svenska sidan. Far och dotter var tysta,

stämningen dämpad. Svante läste något i sin telefon.

”Det är storm på sociala medier”, sa han. ”Folk är upprörda över ditt inlägg från igår.”

Greta hade lämnat den spanska huvudstaden och klimatmötet COP25 direkt efter sitt tal, det var tågstrejk i Frankrike så det blev elbil första sträckan. När bilen behövde laddas stannade de på en rastplats utanför spanska Zaragoza. Där fick Greta beskedet att hon hade utsetts till Årets person i världen av amerikanska Time Magazine:

”För att ha slagit larm om mänsklighetens rovdjurslika förhållande till det enda hem vi har, för att ha gett en splittrad värld en röst som

överbryggar bakgrunder och gränser, för att ha visat oss alla hur det kan se ut när en ny generation visar vägen.”

De åt lunch, på Gretas tallrik låg bönor och simmade i en brun sås. Hon åt dem en och en. När hon blev gratulerad tittade hon upp från

tallriken, sa ”tack”. Och spetsade en ny böna på gaffeln.

Under året som gått hade utmärkelserna regnat över Greta och Fridays For Future. Normandies frihetspris, Amnesty Internationals Ambassador of Conscience Award, Internationella fredspriset för barn, Right Livelihood-priset, Stadens nyckel till Montréal i Kanada, skotska Geddes Environment Medal, norska Fritt ords yttrandefrihetspris, Årets unga miljöhjälte. I de fall det blev prispengar hamnade de i en nystartad stiftelse, allt skulle gå till välgörenhet.

I slutet av oktober tackade Greta och Fridays For Future nej till Nordiska Rådets Miljöpris på motsvarade omkring en halv miljon svenska kronor. De gjorde det med motiveringen att klimatrörelsen inte behöver fler priser.

…

Den röda soffan i SJ-tågets bistro knarrade när Svante och Greta satte sig. Två veganska rätter stod på värmning i mikron, de ställde sina medhavda vattenflaskor på bordet. Utanför följde duggregnet med genom landskapet, småländsk skog skulle snart bytas mot östgötsk

slätt. På Twitter och Instagram stormade det fortfarande. Det var värre än vanligt.

Greta hade dagen före lagt upp en bild från tågresan genom Tyskland.

Hon hade ryggen mot en resväska, mjukisbyxorna direkt mot golvet. Och blicken ut genom fönstret. ”Traveling on overcrowded

trains through Germany. And I’m finally on my way home!” skrev hon.

Roger och jag var där, vi satt också på golvet. Det fanns inga lediga sittplatser.

I kommentarsfälten haglade nu anklagelser om att Greta hade arrangerat bilden för att vinna sympati. Det tyska tågbolaget DB insinuerade på Twitter att Greta egentligen hade rest i första klass. Nyheten om ”bråket” mellan aktivisten och bolaget toppade tyska medier i flera dagar och rapporterades över hela världen. Jag kontaktades av internationell press för att kommentera, ombads delta i enjapansk talkshow.

GRETA HADE NÄSTAN NIO MILJONER FÖLJARE på Instagram, drygt 3,5 miljoner på Twitter. Rörelsens spridning var på många sätt beroende av de sociala plattformarna men de hade också öppnat spjällen för hat, hot. Och inte minst falska påståenden.

…

Hennes person var omgärdad av konspirationsteorier, den ena mer absurd än den andra. Greta är styrd av finansmannen George Soros. Greta har kopplingar till terrorrörelsen IS. Greta är en rysk agent. Greta har sagt till kinesiska och japanska ledare att de ska sluta äta med pinnar.

I en värld där lögnen tog allt större plats var dessutom Gretas budskap – att den bästa tillgängliga forskningen skulle tas på allvar – kontroversiellt.

”Jag tror man får en annan uppfattning om konspirationsteorier när man själv blir utsatt för dem”, säger Svante. ”I Gretas fall så är det ju i princip en ny varje dag. Först så skrattar man åt det såklart. Men sen börjar man inse att många människor tror att det är sant, även bland släktingar, vänner och bekanta. Jag tror de flesta av oss är väldigt naiva i vår syn på konspirationsteorier och alla medvetna lögner som sprids i samhället.”

Nu hade Greta tagit ett års paus från skolan och seglat två gånger över Atlanten för att försöka rikta fokus mot den bästa tillgängliga vetenskapen – som larmade om nödläge. Världsledarna i Madrid svarade med misslyckade förhandlingar, till synes helt utan krisinsikt. Och journalisterna valde att lägga fokus på Gretas tågresa.

Vägen hem var en påminnelse om att sanningen i bästa fall var jämställd

med de ”alternativa fakta” och lögner som spreds i pr-kampanjer,

politiska punchlines och på sociala medier.

HEMSTADEN SKYMTADE. Som Greta och Svante hade längtat efter den här stunden. Pratat om den, målat upp den framför sig. Upprymdheten de skulle känna när de såg Södra stations pastellfärgade perronger, åkte tunneln upp mot Centralbron. Sakta över Riddarfjärden, förbi riksdagen och det upplysta Stadshuset. Framme.

På centralstationen i Stockholm väntade inga tv-team, inga ansiktsmålade fans. Det tiotal poliser som kommit för att stå för säkerheten

var bara i vägen.

Den snart sjuttonåriga klimataktivisten bar sin skylt genom de decembermörka Kungsholmsgatorna, Svante gick vid hennes sida. De var strax hemma, hos mamma, lillasyster och hundarna Moses

och Roxy.

Greta såg på sin pappa.

”Det är precis som jag hade föreställt mig att det skulle vara att komma hem”, sa hon. ”Men jag trodde att jag skulle vara glad.”

