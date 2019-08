Greta Thunbergs år – från ensam skolstrejk till FN

Den 20 augusti 2018 satte sig Greta Thunberg utanför riksdagshuset i Stockholm med sin skylt. Budskapet var kortfattat: ”Skolstrejk för klimatet”. Sedan satt hon där varje dag fram till riksdagsvalet den 9 september.

Hon höll sitt första tal i Kungsträdgården den 8 september 2018. Då berättade hon att hon tänkte fortsätta sin skolstrejk varje fredag fram till den dag då Sverige uppfyller Parisavtalet.

I slutet av september samma år talade hon och hennes pappa på Bokmässan i Göteborg.

Under oktober 2018 talade Greta Thunberg på demonstrationen Rise for Climate, besökte ungdomar som skolstrejkade utanför den finska riksdagen, och blev internationellt uppmärksammad för sitt engagemang – bland annat av FN:s generalsekreterare António Guterres.

I december utsågs hon till en av världens 25 mest inflytelserika tonåringar av Time Magazine.

Greta Thunberg under sin tågresa till Davos. Foto: VALENTIN FLAURAUD / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Under senhösten och vintern deltog hon i flera internationella konferenser och talade på ett flertal demonstrationer runtom i Europa.

Greta Thunberg tog tåget till Davos

När Greta Thunberg reste till World Economic Forum i Davos i januari 2019 fick hon mycket uppmärksamhet för sitt beslut att ta tåget dit. Samtidigt riktade hon kritik mot flera mötesdeltagare som hade åkt dit i privata jetplan.

Den 18 januari gästade hon Skavlan – och den 21 januari delade hon ut pris till Årets ledare på Idrottsgalan.

Under februari och mars reste Greta Thunberg runt i Frankrike och Tyskland för att delta på stora klimatdemonstrationer, och hon träffade bland andra Frankrikes president Emmanuel Macron. Hon utsågs i Expressen till Årets Kvinna 2019.

I mars nominerades hon även till Nobels Fredspris.

Dessutom talade Greta Thunberg inför tusentals åhörare under den globala klimatstrejken den 15 mars.

Greta Thunberg talar på Sergels torg Foto: MATTIAS HELLSTRÖM / SPA

Under april 2019 talade Greta Thunberg i Europaparlamentet, Italiens senat och i det brittiska parlamentet. Dessutom mötte hon påve Franciskus.

Greta Thunbergs bok ”No one is too small to make a difference” kom i maj 2019. Boken består av elva av hennes tal.

I juni och juli besökte hon Wien, Paris och Berlin, och talade bland annat inför Frankrikes nationalförsamling. Men i svenska riksdagen blev det stopp. Talman Andreas Norlén tog, tillsammans med partiernas gruppledare, beslutet att inte låta henne tala i plenisalen.

Senare under sommaren besökte hon miljöaktivisterna i Ende Gelände-rörelsen i Tyskland och deltog i Fridays for Futures sommarkonferens i Lausanne.

Greta Thunberg besöker Ende Gelände-rörelsen. Foto: OLIVER BERG / AP TT NYHETSBYRÅN

I augusti 2019 utsågs Greta Thunberg till ”Game Changer of the Year” av GQ Magazine, och inledde sin seglats till FN:s klimattoppmöte i New York. Hon hade sedan början av sommaren sökt ett sätt att ta sig till mötet utan att flyga, och blev inbjuden att resa med tävlingsbåten Malizia II.

Greta Thunberg ombord på Malizia II. Foto: ANDY RAIN / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

LÄS MER: Greta Thunbergs tuffa seglats till New York