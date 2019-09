Greta Thunberg, 16, är på plats i New York i USA för att hon skulle tala på FN:s klimattoppmöte i måndags. Där höll hon ett brandtal som har hyllats från flera håll, bland annat världsledare.

– Allt det här är fel. Jag borde inte vara här uppe. Jag borde vara i skolan på andra sidan havet. Ändå kommer ni till oss ungdomar för hopp. Hur vågar ni? Ni har stulit mina drömmar och min barndom med era tomma ord, sa 16-åringen bland annat.

Kort därpå hade hon ett iskallt möte med USA:s president Donald Trump.

Han var på plats i FN-huset för ett annat möte, men smet in för en blixtvisit på FN:s Climate Action Summit. När han klev in stod Greta Thunberg precis bakom – och såg på honom med eld i blicken.

Ögonblicket fångades på film och spreds på bland annat Twitter.

Greta Thunberg chockad av Donald Trump

Nu kommenterar Greta Thunberg händelsen för programledaren Fredrik Skavlan i ett kommande program av pratshowen ”Skavlan”.

– Jag stoppades för att plötsligt kom han in och säkerhetsvakter sa att jag var tvungen att kliva åt sidan. Jag undrade vad som pågick och sen dök han upp. Jag tror att jag blev väldigt chockad, säger hon.

Senare kommenterade Donald Trump 16-åringens FN-klimattal på Twitter. Han länkade till en film på en påtagligt upprörd och tårögd klimataktivist – och skrev:

”Hon verkar vara en väldigt lycklig ung flicka som ser fram emot en ljus och underbar framtid. Så trevligt att se”.

Tweeten fick otaliga reaktioner: medhåll från Trumps fanskara men också ifrågasättanden från de som tyckte att en 73-årig vuxen man hånade ett barn.

Tolkar Trumps tweet sarkastiskt

Nu kommenterar även Greta Thunberg tweeten. I ”Skavlan” säger hon:

– Man kan tolka den på olika sätt, många olika sätt. Jag visste att han någon gång antagligen skulle säga något om mig, men det gör ingen skillnad.

Fredrik Skavlan frågar sen om hon tolkar Trumps budskap som sarkastiskt.

– Jo, så klart gör jag det. Men ja, självklart kommer han att skriva så.

Greta Thunberg har också skickat en egen blinkning direkt till Trump. Under tisdagen uppdaterade hon sin presentation på Twitter där hon skrev:

”En väldigt lycklig ung flicka som ser fram emot en ljus och underbar framtid”.

”Skavlan” sänds i SVT på fredagar klockan 21.00. Det kommande programmet med Greta Thunberg spelades in i New York under natten mot onsdagen, svensk tid.