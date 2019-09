Greta Thunberg vinner alternativt Nobelpris

Right Livelihood-priset – som även kallas det ”alternativa Nobelpriset” – fyller 40 år i höst. Årets fokus är att hedra ”praktiska visionärer” som har inspirerat folk att kräva sina grundläggande rättigheter och kämpa för en hållbar värld.

En av årets fyra vinnare är Greta Thunberg.

Motiveringen är att hon ”med utgångspunkt i vetenskapliga fakta inspirerar till och stärka politiska krav på omedelbara åtgärder mot klimatförändringarna”.

Därför får Greta Thunberg alternativt Nobelpris

– Greta Thunberg ger röst år en hel generation som kommer att tvingas bära konsekvenserna av vår tids politiska oförmåga att stoppa klimatförändringarna, säger Amelie von Zweigbergk, vice styrelseordförande i stiftelsen The Right Livelihood, under en presskonferens.

Hon fortsätter:

– Hon har inspirerat miljontals jämnåriga att höja sina röster och kräva förändring.

Stiftelsens chef Ole von Uexkull säger i en kommentar:

– Genom att tilldela Greta Thunberg Right Livelihood-priset hedrar vi en av vår tids främsta ledare inom civilsamhället och uppmärksammar samtidigt varje människas möjlighet att bidra till förändring.

Greta Thunberg om vinsten av Right Livelihood

Greta Thunberg själv säger i en kommentar att hon är ”djupt tacksam och hedrad över detta ärofyllda pris”.

– Men som alltid när jag får priser så är det är inte jag själv som är vinnaren. Jag är del av en global rörelse av skolbarn, ungdomar och vuxna i alla åldrar som har bestämt sig för att agera för att skydda vår levande planet.

Greta Thunberg säger att hon vill dela sitt pris med alla dem – och att detta är ”ett enormt erkännande” för Fridays for Future och för hela klimatstrejksrörelsen.

De vinner Right Livelihood-priset

Övriga vinnare av årets Right Livelihood-pris är:

Människorättsförsvararen Aminatou Haidar som jobbar för självständighet och rättvisa åt Västsaharas folk.

Advokaten Guo Jianmei som jobbar för att säkra kvinnors rättigheter i Kina.

Davi Kopenawa, ledare för yanomamifolket i Brasilien, som får priset tillsammans med organisationen Hutukara Yanomami Association för sitt arbete att skydda Amazonas och ursprungsbefolkningen som lever där.

De fyra vinnarna har valts ut av en internationell jury. Totalt var 142 personer från 59 olika länder nominerade.

Prispotten ligger på en miljon kronor per vinnare.

Det här är Right Livelihood-priset Grundades 1980 för att "hedra och stötta modiga människor som löser globala problem". Priset delas ut av Right Livelihood-stiftelsen. Initiativet startade efter att den svensk-tyske filantropen och frimärkssamlaren Jakob von Uexkull försökt få Nobelstiftelsen att införa två nya priser: ett i miljö och ett för att uppmärksamma kunskap från fattiga länder. Nobelstiftelsen avböjde Jakob von Uexkulls förslag. Han sålde då delar av sin frimärkessamling, värd närmare tio miljoner kronor, för att instifta Right Livelihood-priset. Varje år utser en internationell jury fyra pristagare, som får en miljon vardera. De får också "långvarigt stöd" för sitt engagemang. Hittills har 178 personer och organisationer från 70 länder fått ta emot priset.

