Vid 19-tiden på fredagen svensk tid inledde Greta Thunberg ytterligare en skolstrejk för klimatet i USA, den här gången mitt i en avspärrad vägkorsning i Iowa City. Hon anlände i den elbil som skådespelaren och den före detta guvernören Arnold Schwarzenegger hjälpt till att ordna åt henne och som levererades tidigare i veckan.

Den svenska klimataktivisten möttes, precis som i New York och Montreal, av en stor folksamling. Den lokala tv-stationen KCRG rapporterade att tusentals fanns på plats.

I solgasset väntade unga och äldre med skyltar om ”Skolstrejk för klimatet” och ”Make America Greta Again”.

Greta Thunberg: ”Hade ingen aning om hur det skulle bli”

Greta Thunberg stod vid sidan och lyssnade när flera av de lokala klimataktivisterna i universitetsstaden ställde sig framför mikrofonen, inte långt från stadens kritiserade kolkraftverk.

Efter den timmeslånga protesten berättade klimataktivisten för Expressen om uppslutningen, samtidigt som människor trängdes utanför kravallstaketet för att ta bilder.

– Jag hade ingen aning om hur det här skulle bli. Det hade kunnat vara allt från tio pers till flera tusen. Det var väldigt spännande hur stort det skulle bli och det blev väldigt stort.

Hur sammanfattar du tiden i USA så här långt?

– Det har varit bra, människor är väldigt snälla. Jag har fått väldigt mycket stöd och hjälp från människor som är väldigt trevliga och att få se en ny kultur, att resa runt i ett annat landskap, är alltid roligt att göra.

Vad har du fått för intryck av klimatkampen här i USA?

– Den är på många sätt annorlunda, men på många sätt samma. Det är nästan inget som görs för att stoppa klimatkrisen och det är framför allt unga som leder kampen mot klimatkrisen.

Ett av Greta Thunbergs mest uppmärksammade framträdanden under tiden i USA var när hon talade under FN:s klimatmöte den 23 september. Under talet sa hon bland annat till världsledarna att de hade stulit hennes drömmar och barndom – och utbrast flera gånger, med gråten i halsen:

– Hur vågar ni?

Greta Thunberg om FN:s klimatmöte: Ett misslyckande

Under klimatstrejken i Iowa City slog Greta Thunberg fast att FN-klimatmötet hade blivit ett misslyckande och menade att presidenter och premiärministrar inte var bekväma med att ställa sig bakom vad forskningen visar.

Du nämnde i dag här att FN-mötet i New York var ett misslyckande. Kan du berätta hur du tänker?

– Det är inte vad jag tycker, om man ser hur det var rent konkret, hur det blev, och man jämför det med vad som måste till för att vi ska hålla oss under 1,5-graders global uppvärmning så skulle nog vem som helst säga att det var ett misslyckande.

Vad måste världsledarna göra innan mötet i december menar du?

– De måste först och främst inse allvaret, just nu verkar det inte som att de gör det. Jag har pratat med otaliga politiker och åtminstone vad det verkar som så är de inte medvetna om allvaret. De pratar hela tiden om sina nya planer och sina lösningar som kommer att lösa precis allting. Det känns som att det saknas ett holistiskt perspektiv.

Donald Trump hånade Greta Thunberg på Twitter

Den internationella uppmärksamheten kring Greta Thunberg har inte bara väckt positiva reaktioner från världsledare.

USA:s president Donald Trump lade upp ett filmklipp från det uppmärksammade känslofyllda talet i FN på Twitter och skrev intill:

”Hon verkar vara en väldigt lycklig ung flicka som ser fram emot en ljus och underbar framtid. Så trevligt att se.”

I veckan kommenterade även Rysslands president Vladimir Putin Greta Thunbergs klimatengagemang.

– När någon påverkar barn och tonåringar för att få fördelar, då ska det bara fördömas.

– Det är extra illa om någon försöker tjäna pengar på detta, sa Putin under frågestunden enligt nyhetsbyrån Reuters och flera andra medier.

Vad säger du om reaktionerna du har fått från Donald Trump och Vladimir Putin. Bryr du dig om det eller hur tänker du kring kommentarerna?

– På ett sätt är det väldigt roligt, att man befinner sig i en sådan situation. Och så självklart, vissa kan säga att det är något negativt att de försöker tysta oss och försöker få oss att sluta. Men vi borde ta det som en komplimang att de ser det här som ett så stort hot och det betyder att vi har gjort skillnad. Det om något är väl ett bevis för att man har åstadkommit någonting, säger Greta Thunberg.

Greta Thunberg fortsätter sin resa i USA

När klimataktivisten lämnade det avspärrade området bakom scenen, som bevakats av polis under hela protesten, var hon omringad av journalister och fotografer. Liknande scener har utspelat sig tidigare i såväl Montreal, New York och Washington DC.

Efter stoppet i Iowa City ska den svenska klimataktivisten resa vidare i USA.

Hon vet ännu inte var hon befinner sig för nästa skolstrejk för klimatet om en vecka – men planen är fortfarande att anlända till Chile i god tid inför FN:s klimatmöte COP25, som hålls i Santiago i december.

– Jag har varit privilegierad nog att få låna en elbil. Den kommer vi inte använda hela vägen. Det kommer bli mycket buss och tåg. I vissa delar kan man inte resa landvägen, till exempel The Darien Gap, då måste man åka sjövägen.

Du är borta länge hemifrån. Vad saknar du mest i Sverige?

– Allt, självklart. Alla människor där. Min familj. Min syster, som har det väldigt svårt just nu. Alla de här hatarna går inte bara på mig utan de går på henne. Det är jobbigt att ens syster mår dåligt. Och så saknar jag skolan faktiskt, säger Greta Thunberg.

Greta Thunberg och systern väckte föräldrarnas klimatengagemang

Greta har flera gånger hyllat sin lillasyster i sociala medier. Greta och systern väckte tillsammans sina föräldrars klimatengagemang och fick dem att sluta flyga. Det berättas i boken ”Scener ur hjärtat”, skriven av föräldrarna Malena Ernman och Svante Thunberg tillsammans med Greta och Beata.

Expressen har varit i kontakt med Greta Thunbergs föräldrar.

Såhär lät det när Greta Thunberg gästade Expressen TV förra året.

