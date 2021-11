Greta Thunberg leder tusentals elever i protest

Den stora klimatdemonstrationen är planerad till lördag. Men redan på fredagen intog Fridays for Future-rörelsen gatorna i Glasgow.

Trots att föräldrar i Storbritannien kan bötfällas för att deras barn inte är i skolan, samlades skolbarn och deras föräldrar i tusental för att tillsammans med Fridays for Future:s grundare och frontperson Greta Thunberg göra sina röster hörda. Och meddelandet till ledarena vid klimatkonferensen COP 26 är tydligt: ”Agera nu!”.

– Frågan vi måste ställa oss nu är vad är det vi kämpar för? Kämpar vi för att rädda planeten eller kämpar vi för att allt ska fortsätta som vanligt? Våra ledare säger att vi kan få båda två, men det är tyvärr inte sant, säger Greta Thunberg till de tusentals demonstranter som samlats under fredagen.

Greta Thunberg: ”Ett misslyckande”

Vidare kallar den svenska klimataktivisten konferensen för ”ett misslyckande”.

– Historien kommer att döma våra ledare hårt, och vi kommer inte att glömma. Vi behöver inte fler tomma löften, säger svenskan och fortsätter:

– Titta bara på de tidigare klimatkonferenserna, vi har haft decennier av ”bla bla bla”, och var har det lett oss?

Demonstranterna svarar rungande: Ingenstans!

Att kämpa för vårt liv är inte att vara radikal menar Greta Thunberg. De som vill behålla status quo är de som är radikala fortsätter hon.

– Vi säger sanningen, folket med makt är uppenbarligen rädda för den men de kan inte ignorera forskningen och de kan inte ignorera oss. Det är så här ledarskap ser ut, säger Greta Thunberg.

"Frågan vi måste ställa oss nu är vad är det vi kämpar för? Kämpar vi för att rädda planeten eller kämpar vi för att allt ska fortsätta som vanligt?" frågar Thunberg. "Det här är en global greenwashing-festival. En två-veckors-festival av att ingenting ska ändras, och massor av 'bla, bla, bla'" säger Thunberg.

Deltog i panel med Emma Watson

Greta Thunberg sa tidigare under dagen, under en klimatpanel modererad av skådespelaren Emma Watson, att hon anser COP 26 vara ett ”greenwashing-event” där politiker och organisationer deltar för att se bra ut. Det rapporterar the Daily Mail.

Med i diskussionen var bland annat även fredspristagaren Malala Yousafzai.

Under fredagens demonstration återupprepar Greta Thunberg sin åsikt om konferensen.

– Der här är en global greenwashing-festival. En två-veckors-festival av att ingenting ska ändras, och massor av ”bla, bla, bla”.

Demonstrationen gick från Kelvingrove Park i västra Glasgow till centrala torget George Square. Fredagen är också klimatkonferensens dag för unga, i något som kallas ”youth and public empowerment day”.

