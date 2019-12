Greta Thunberg: ”Jag visste inte hur och när jag skulle komma hem”

Efter att ha varit i USA under flera veckor, och åkt runt och varit med på klimatstrejker varje fredag inför tusentals personer, bestämde sig Greta Thunberg för att åka tillbaka till Europa och Madrid, för att vara med på den stora klimatkonferensen COP25.

I fredags höll hon tal i Madrid under en klimatmarsch som, enligt klimataktivisten själv, samlade en halv miljon människor.

– Vi är här i dag för att COP25 pågår just nu. Världsledarna har samlats här i Madrid för att förhandla om vår framtid. Jag skulle kunna berätta att hoppet inte sitter i väggarna på COP25, hoppet är här ute med er, sa Greta Thunberg till folkmassorna och fick rungande applåder.

Dagens Nyheters reportrar Roger Turesson och Alexandra Urisman Otto har träffat 16-åringen.

Där berättar hon bland annat om sin resa i USA och hur det under hösten var en stressig period. 16-åringen säger att det var ”intensivt” och att hon kände sig ”nedstämd”, bland annat.

”Situationen är absurd”

Hon berättar vidare för tidningen att hon tog en paus från rampljuset, och bestämde tillsammans med sin pappa Svante att åka runt med elbil i Nordamerika, för att sedan ta sig vidare till Chile, där FN:s ordinarie klimatmöte egentligen skulle hållas.

Men kort senare kom beskedet att mötet flyttats till Spanien och Madrid, och Greta Thunberg var tvungen att snabbt fixa en transportväg dit.

Hon fick skjuts på en katamaran över Atlanten tillsammans med den brittiska skepparen Nikki Henderson

Väl på plats i Madrid, berättar Greta Thunberg bland annat om vad hon tycker om uppmärksamheten som riktats mot henne och att hon ofta får höra att hon är ”det nya hoppet”.

– Jag har ju själv satt mig in i den här situationen. Jag är väldigt privilegierad. Och jag roas av att situationen är så absurd. Man måste kunna skratta åt den, annars får man en självbild som inte är hälsosam, säger hon bland annat i intervjun med Dagens Nyheter.

”Inte det jag vill kommunicera”

Greta Thunberg ska tala under konferensen på onsdag.

16-åringen berättar att hon inte har skrivit talet än, men att hon vet ungefär hur det ska vara.

– Uppenbarligen är jag ganska dålig på att hålla tal. För det enda folk tar upp från talet i New York är att jag sitter och säger ”How dare you? You have stolen my dreams and my childhood” och det är inte det jag vill kommunicera. Jag vill ju kommunicera fakta. Och om man utelämnar det resten av talet handlar om, om man bara tar ut tre meningar, så framstår jag ju som en idiot, säger hon till Dagens Nyheter.

Greta Thunberg har inte några stora förväntningar på klimatmötet i Madrid. Hon berättar att hon tror att det inte kommer att leda till någonting, men att politikerna kommer att vara jättestolta och säga att de ”uträttat mästerverk”.

Hon säger vidare i intervjun, att är det något hon märker under sina möten med världsledare, så är det att de inte är medvetna om hur allvarlig miljökrisen är.

Här tvingas Greta lämna klimatmarschen i Madrid

Se när Greta Thunberg fick hoppa in i en bil under klimatmanifestationen i Madrid i fredags.

LÄS MER: Greta Thunberg är framme i Portugal

LÄS MER: Greta Thunberg tvingades lämna klimatmarsch av säkerhetsskäl

LÄS MER: Här anländer Greta under stort pådrag