Greta Thunberg får nytt pris för sin kamp

Greta Thunberg har redan fått ett antal priser för sitt engagemang för miljörörelsen. Bland dessa kan nämnas internationella barnfredspriset som delas ut av nederländska organisationen Kids Rights och det ”alternativa Nobelpriset” Right Livelihood.

Nu kan hon även klassas sig som en prisbelönad författare. Bokhandelskedjan Waterstones har beslutat sig för att utnämna Thunberg till årets författare för boken ”No One is Too Small to Make a Difference”.

Greta Thunberg vinner pris

– Hon är en författare som haft en unik påverkan på vår värld, säger Kate McHale på Waterstones enligt London Evening Standard.

”No One is Too Small to Make a Difference” är en samling av sammanlagt elva tal som Thunberg har hållit i olika sammanhang.

– Hennes tal har inspirerat miljoner, säger McHale.

– Jag tror inte att det finns en viktigare eller mer kraftfull bok än den här i år.