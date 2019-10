Greta Thunberg är Årets unga miljöhjälte

Världsnaturfonden WWF har delat ut priset Årets miljöhjälte sedan 2010.

– Vi vill lyfta de som gör skillnad när det gäller några av vår tids viktigaste frågor – klimatet och biologisk mångfald, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för WWF, i en kommentar.

Juryn: ”Greta är ung nog att förändra världen”

Inför årets prisutdelning har de en ny vinnarkategori: Årets unga miljöhjälte.

Och det kanske inte är någon skräll att priset kammas hem av världens mest kända klimataktivist, som nyligen läxade upp världsledare och vuxenvärlden under sitt tal i FN-högkvarteret i New York.

Juryns motivering: ”Greta Thunberg är unik. Likt ingen annan tidigare har hon satt klimathotet på agendan för en hel värld. Med saklighet och tydlighet har hon fått unga som gamla – och alla däremellan – att förstå att vi måste agera nu för att skapa ett framtida hållbart samhälle. Gretas ensamma skolstrejk har utvecklats till en världsomspännande och engagerande klimatrörelse för unga och nått ända till FN på bara ett år. Greta – om inte nu, så när?! Greta är ung nog att förändra världen med sitt beundransvärda engagemang.”

Fridays for Future: ”Det är vår framtid det gäller”

Greta Thunbergs globala aktiviströrelse, Fridays for Future, kommenterar utmärkelsen:

– Tack för att ni ser vikten av att lyfta ungdomarnas röster om klimatkrisen. Nu använder vi den så gott vi kan och kräver att våra politiker och makthavare lyssnar på klimatforskningen och agerar nu. För det är vår framtid det gäller. Miljontals påverkas redan i dag, skriver Fridays for future.

Det har regnat priset över Greta Thunberg den senaste tiden. I september tilldelades hon Amnesty Internationals högsta utmärkelse Amnestys Ambassador of Conscience. och ett av FN:s finaste priser Champions of the Earth.

Sångaren Magnus Carlson prisas

Förutom Greta Thunberg prisar även WWF ekologen Pella Thiel, som grundat organisationen End Ecocide Sverige som kämpar för internationell lagstiftning mot storskalig miljöförstöring, i vinnarkategorin Årets miljöhjälte för biologisk mångfald.

En annan av vinnarna är Magnus Carlsson, sångare i bandet Weeping Willows, som jobbar för att sprida hur man kan leva klimatsmart.

– Det här är, för mig, ett verkligt fint bevis på att det jag försöker göra för att öka intresset och kunskapen kring miljö- och klimatfrågorna verkligen syns och gör skillnad, säger Magnus Carlson i en kommentar.

Pristagarna mottar diplom av kung Carl Gustaf på Ulriksdals slott den 11 oktober. Två representanter från Fridays for Future tar emot priset åt Greta Thunberg, som är befinner sig i USA.

Under fredagen kommer Greta Thunberg delta i en klimatstrejk i Iowa City.