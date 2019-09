Greta talade i natt: ”Det var hemskt”

Greta Thunberg befann sig mitt ute på Atlanten när nyheten om skogsbränderna i Amazonas nådde henne. En man i besättningen kallade till sig den lilla segelbåtens besättning och berättade om förödelsen.

– Hans fru hade ringt honom och han sa att det var allvarigt. Det var så chockerande. Det var hemskt att befinna sig ute på havet och inte kunna göra någonting. Jag kunde bara sitta där, säger under nyhetsbyrån The Intercepts klimatevent i New York.

Bränderna fortsätter rasa

Bränderna i Amazonas fortsätter att rasa trots att Brasiliens president Jair Bolsonaro tidigare infört ett 60 dagar långt eldningsförbud.

Omfattande skogsskövling till förmån för jordbruk har pekats ut som orsak till de många bränderna, då företag och lokala bönder bränner ner marken för att kunna odla där – många av de brasilianska företagen som anklagas för skövling ägs av utländska riskkapitalbolag.

– En av de första sakerna jag gjorde när jag kom till in till hamnen i New York var att kolla på bilder från bränderna och skaffa mig information om dem, säger Greta Thunberg.

Catherine väntade på Greta Thunberg i New York:

”De går efter min personlighet”

I intervjun med Naomi Klein får Greta Thunberg även frågan om hur hon hanterar det hat som riktas mot henne – och som stundvis kommit från högt uppsatta politiker.

– Om jag ska vara ärlig så tycker jag att det är roligt. Jag vet inte hur många skrattattacker jag haft till olika memes på Twitter. Jag brukar också ha en tävling med mig själv där jag försöker hitta den mest absurda konspirationsteorin, säger Greta Thunberg och fortsätter:

– De går efter min personlighet, mitt utseende och hur jag beter mig. Det visar bara att jag har vunnit – de har inget annat att attackera. De kan inte argumentera mot mig eftersom det inte går att argumentera mot forskning.

Den 20 september kommer Greta Thunberg delta i den globala klimatstrejk som hon själv uppmanat till för att sätta press på makthavare inför FN-toppmötet i New York 21-23 september. Efter det är planen att hon ska ta sig ned till Santiago i Chile för att kunna närvara vid FN:s årliga klimatkonferens, COP25.

