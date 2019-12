Greta strejkar i Italien – på väg hemåt till Sverige

Greta Thunberg har tidigare meddelat att hon efter klimatförhandlingarna COP25 i Madrid ska resa hemåt för att fira jul.

Under fredagen avslutas mötet som Greta redan har lämnat. Detta eftersom klimataktivisten valt att delta i en strejk för klimatet under fredagen. Evenemanget hålls i italienska Turin under eftermiddagen.

”På fredag den 13:e ser jag fram emot att ansluta till klimatstrejken i Turin, Italien, på min resa tillbaka hem! Ses på Piazza Castello, Turin 15.00!” har Greta Thunberg skrivit på Instagram.

Efter utnämningen till ”Årets person” av magasinet Time hånade USA:s president Donald Trump klimataktivisten.

”Greta ska ses som en människa”

Arrangörerna Fridays for future i Turin och regionen Piemonte skriver på Instagram att de är glada över att Greta deltar och att de hoppas att allt ska gå bra.

De förväntar sig stor uppslutning och har därför satt en del regler. Eftersom många vill se Greta Thunberg och fotas med henne har de infört en ”no selfie-policy”. De vill att Greta ska behandlas med respekt och skriver att hon i stället för att ses som en symbol och kändis, främst ska ses som en människa.

Greta Thunberg har även hintat om att hon skolstrejkar för klimatet nästa fredag – denna gång i Stockholm. När följare frågat henne om hon kommer att vara hemma fredagen den 20 december svarar Thunberg ja.

