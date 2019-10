Under fredagen ansluter sig Greta Thunberg till klimatstrejken i Denver, Colorado i USA. Klockan 20.00-22.00 svensk tid sker demonstrationen vid stadens grekiska amfiteater i kvarteret Civic Center, centrala Denver.

Arrangörer är Fridays for future, International Indigenous Youth Council, Earth Guardians och 350 Colorado – som skriver att det kommer att bli den mest spännande strejken hittills.

Den 16-åriga klimataktivisten har på plats på andra sidan Atlanten deltagit i klimatstrejker i New York, Vita huset i Washington, Montreal i Kanada och nu senast i Iowa City.

Hon höll på plats under FN:s klimattoppmöte i september ett bejublat tal till världsledarna och har även deltagit i samtal i den amerikanska kongressen, tv-shower och presskonferenser tillsammans med andra unga klimataktivister.

Greta på Fatboy Slims konsert

Tidigare i veckan fick besökare på Fatboy Slims spelning i Gateshead i Storbritannien plötsligt höra Greta Thunbergs röst i den kända låten Right here, Right now. Dj:n har mixat in det känslosamma talet från FN-mötet.

”People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money”, hör man Greta Thunberg säga. Låten fortsätter sedan med Gretas röst ”Right here, right now” genom hela låten.

Favorittippad till Nobels fredpris

Tidigare i veckan träffade 16-åringen den jämnåriga aktivisten Tokata Iron Eyes, som kämpar mot utbyggnaden av oljeledningar genom ursprungsbefolkningens reservat i South och North Dakota.

Under torsdagen mottar hon utmärkelsen som hedersdoktor av universitetet i Mons, Belgien, för att hon ökat medvetenheten om hållbar utveckling.

Och under fredagen utses Nobels fredspris i Oslo, där Greta Thunberg är nominerad och favoritippad enligt spelbolagen.

I december kommer hon att vara på plats i Santiago, Chile, där de globala klimatförhandlingarna äger rum.

