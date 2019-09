Den svenska klimataktivisten har haft ett intensivt schema under sin tid i USA och har de senaste dagarna befunnit sig i New York. I fredags talade hon under klimatdemonstrationerna på Manhattan och under lördagen medverkade hon i ett panelsamtal med FN:s generalsekreterare Antonio Guterres under ungdomstoppmötet i FN.

Under söndagen skulle hon även ha medverkat tillsammans med den välkända journalisten Katie Couric och FN:s före detta klimatchef Christiana Figueres vid ett samtal under Social Good Summit, som pågår samtidigt som klimatmötena i FN.

Under söndagen meddelade arrangören att Greta Thunberg valt att ställa in sin medverkan för att kunna förberteda sig inför FN-toppmötet på måndag.

”Vi är ledsna över att meddela att Greta Thunberg inte kommer att kunna vara med oss på Social Good Summit-scenen i dag. Vi vet alla att Greta har varit väldigt upptagen med att sprida sitt budskap under sin tid i Amerika. Greta vill kunna prestera sitt allra bästa på det viktiga klimatmötet i FN i morgon bitti, det verkliga skälet till att hon från början kom till Amerika på nollutsläpps-båten. Hon har, tillsammans med sin familj, beslutat att hon behöver utnyttja dagen för att verkligen förbereda sig och skicka ett så starkt budskap som möjligt till världsledare i denna kritiska tid för människor och planeten”, skriver arrangören i ett uttalande.

Massiva protester

Omkring 250 000 människor deltog i protesterna i New York under fredagen enligt flera amerikanska medier. Manifestationen avslutades med att Greta Thunberg talade till folkmassan.

– Vi är inte i skolan i dag. Och den här gången är vi inte ensamma, flera vuxna är inte på sina arbeten. Varför? För att det är en kris. Vårt hus brinner, sa Greta Thunberg och fortsatte:

– Och de är inte bara de ungas hus som brinner. Vi bor alla här. Det påverkar alla. Vi kommer inte bara stå på sidan och titta på. Vi kommer att sluta samman bakom forskningen och stoppa detta från att bli värre.

Sveriges klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) sa till Expressen under lördagen om Greta Thunbergs insatser för klimatfrågan under sin tid i USA:

– Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är precis vad alla säger, som jobbar inom FN och som följt frågorna länge. Det här har verkligen ändrat dynamiken i klimatfrågan. När dina barn och dina barns vänner och dina barnbarn står på gatorna och säger att vi accepterar inte att ni förstör vår framtid och alla generationers framtid för att några få ska tjäna pengar här och nu. Det är ett väldigt kraftfullt budskap, sa Lövin.