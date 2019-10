Enligt The Guardian har Google gjort betydande bidrag till några av de mest ökända klimatskeptikerna i Washington. Detta trots att företaget säger sig stötta politiska åtgärder för att bromsa klimatförändringarna.

Bland de grupper som företaget skänker pengar till finns ett dussin som har bedrivit kampanjer mot klimatlagstiftning, ifrågasatt klimatkrisen och som aktivt har arbetat för att dra tillbaka det miljöskydd som skapades under Obamas administration. Listan inkluderar bland annat Competitive Enterprise Institute, CEI, som var tongivande i att övertyga Trumpadministrationen om att stoppa Parisavtalet. De har även kritiserat Vita huset för att inte ha avvecklat fler miljölagar.

CEI skriver själva på sin webbsida att de ifrågasätter alarmism om global uppvärmning, och motsätter sig energiransoneringspolitik, som Parisavtalet eller Kyotoprotokollet.

Google har tidigare sagt att de blev besvikna på USA:s beslut att förbjuda den globala klimatöverenskommelsen – men har fortsatt att stötta CEI.

”Stöder inte hela deras agenda”

Företaget är också listad som sponsor för ett kommande årligt möte för paraplyorganisation State Policy Network, SPN, som i sin tur stöder konservativa organisationer, däribland the Heartland Institute – enligt The Guardian en radikal antivetenskaplig grupp som kallar Greta Thunberg ”klimathysteriker”.

Google har försvarat sina bidrag och menar att samröret med organisationerna, som CEI, ”inte innebär att de stöder hela deras agenda”.

Att Google finansierar grupper som CEI beror på att de söker stöd hos konservativa i lagen känd som ”section 230 of the Communications Decency Act”, om sökmotorns legala immunitet, skriver The Guardian.

Även Amazon har sponsrat en gala som anordnats av CEI. CEI har också motsatt sig regleringar av internet och försvarat Google då flera republikaner hävdar att sökmotorn har en antikonservativ agenda.

Medarbetare på Amazon gick tidigare under hösten ut och sade att de skulle delta i den globala klimatstrejken den 20 september, initierad av Greta Thunberg. Enligt Wired skrev anställda på en intern begäran med tre krav på företaget och vd:n Jeff Bezos. Ett av kraven var att Amazon ska sluta ge ekonomiskt stöd till politiker och lobbyorganisationer som förnekar klimatförändringen.

