Genombrottet kan bli ny fossilfri energikälla

Forskare vid Joint European Tours (JET), ett fusionsexperiment i Oxfordshire, genererade 59 megajoule värme – motsvarande cirka 14 kg TNT – under en fem sekunder lång fusion, mer än en fördubbling av det tidigare rekordet på 21,7 megajoule som sattes 1997 av samma anläggning.

Bedriften som tillkännagavs under onsdagen är resultatet av mer än två decenniers testande och förfinande vid Culham Center for Fusion Energy och har hyllats som en milstolpe på vägen mot att fusion ska bli en livskraftig och hållbar energikälla med låga koldioxidutsläpp, skriver The Guardian.

– Dessa landmärkesresultat har tagit oss ett stort steg närmare att övervinna en av de största vetenskapliga och tekniska utmaningarna av dem alla. Det är uppenbart att vi måste göra betydande förändringar för att hantera effekterna av klimatförändringarna, och fusion erbjuder så mycket potential, säger professor Ian Chapman, verkställande direktör vid UK Atomic Energy Authority.