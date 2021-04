Näsan 70 procent av jordens vattenförråd är lagrade i glaciärerna, men med stigande globala temperaturer smälter de bort, säger professor Jemma Wadham, glaciolog och chef för Cabot Institute for the Environment vid University of Bristol.

– Att arbeta i Himalaya och Anderna har fått mig att inse att det kan leda till en global humanitär kris, säger hon till The Independent.

En studie från 2020 visar att Grönlands största glaciärer smälter lika fort som forskare tidigare uppskattat som ett framtida värsta scenario. För att stävja den negativa utvecklingen behövs radikala förändringar, menar Jemma Wadham.

– Om vi inte minskar växthusgasutsläppen förlorar vi två tredjedelar av isen. Lyckas vi hålla den globala uppvärmningen till 1,5 grader i Himalaya förlorar vi i stället ungefär en tredjedel.

”Behövs en radikal förändring”

Issmältningen utgör en särskilt stor risk för utvecklingsregioner där miljontals människor är beroende av glaciärer för dricksvatten.

Det var under en fältstudie på Grönland 2008 som Wadham först blev medveten om det enorma hot som klimatkrisen utgjorde för glaciärer.

– Där insåg jag hur stora isflak och hur mycket sötvatten det handlar om. Att se den enorma mängd vatten som rinner ut i haven är en aha-upplevelse, säger hon.