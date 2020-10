Forskare: Grönlands värsta århundrade – på 12 000 år

Prognosen från forskarna är dyster: även om man lyckas hålla den globala uppvärmningen i schack finns det ingen återvändo för de stigande havsnivåerna under 2000-talet.

Enligt en ny studie, som publicerats i tidskriften Nature, väntas det massiva istäcket på Grönland tappa cirka 36 biljoner ton av sin massa om utsläppen av växthusgaser fortsätter oförminskat. Det kommer få den globala havsnivån att stiga med tio centimeter till 2100, skriver AFP.

Forskare: ”Det spelar ingen roll”

– Det spelar ingen roll hur stora de framtida utsläppen av koldioxid kommer att vara, Grönlands istäcke kommer att förlora mer is det här århundradet än till och med under de varmaste tiderna under de senaste 12 000 åren, säger Jason Briner, huvudförfattare av studien och geologiprofessor vid University of Buffalo i New York, till nyhetsbyrån.

Studien är, enligt AFP, den första att rekonstruera hur Grönlands isar har minskat i massa under den nuvarande geologiska epoken, som inleddes för drygt 11 000 år sen.

Grönlands isar var i balans

Fram till slutet av 90-talet anses Grönlandsisarna ha varit i stort sett i balans. Det de då tappade under sommaren fick de tillbaka när det snöade. Men de senaste decennierna har klimatförändringarna förstört balansen – och det har tidigare rapporterats om att det inte längre finns någon återvändo för isarna.

Redan till 2050 väntas en del områden, som i dag är hem åt cirka 300 miljoner människor, vara sårbara för översvämningar.

Grönlands istäcke är kilometertjockt och har, totalt sett, så mycket massa att det skulle kunna höja havsnivån med sju meter.

