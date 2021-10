Här kan du se evenemanget från Kungsträdgården på Youtube

Det är den globala rörelsen Climate Live som arrangerar konserterna över hela världen, bland annat i London och São Paulo i Brasilien. Allt sker under ledning av unga.

Bakom initiativet står Fridays For Future, med Greta Thunberg i spetsen, samt festivalarrangören LiveGreen. Evenemanget i Stockholm leds av mediaprofilen Amie Bramme Sey och journalisten Frida Söderlund, tillsammans med aktivisterna Leonora Hermann och Andreas Magnusson.

– Vi befinner oss i en existentiell kris där vi är i starkt behov av att nå ut till folk och uppnå allmän krisinsikt. De med störst plattform har störst ansvar att kommunicera vår situation och med hjälp av musik kan vi nå fler, vilket är målet med Climate Live, har Greta Thunberg tidigare sagt om eventet.

Jubel när Viktor Leksell intog scenen

Under kvällen väntas flera stora artister framträda. Först upp var tidigare Melodifestivalen-vinnaren Loreen som framförde Pink Floyds ”Another brick in the wall pt.2”. Hon följdes av Victor Leksell som möttes av folkjubel när han sjöng succélåten ”Svag”.

Peter Jöback och Helen Sjöholm intog scenen tillsammans för att framföra ”När jag faller”.

– Det känns fantastiskt att få stå här och visa att vi stöttar Climate Live, Fridays for future och alla unga som förstår hur viktigt det här är. Vi behöver gå från ord till handling, vi behöver politiker som pratar klarspråk och vi behöver fatta att kan göra skillnad, sa Helen Sjöholm från scenen.

Gretas sång- och danskupp

När väl Greta Thunberg kom upp på scenen var det inte med hennes vanliga allvarsamma ord om klimatförändringarna. I stället utbröt dans. Klimataktivisten sjöng och svängde på kroppen till ”Never gonna give you up” av Rick Astley. Hon fick sällskap av arrangören Andreas Magnusson.

När låten var slut gick 18-åringen ned från scenen, för att hålla sitt tal senare under kvällen.

Climat Lives ungdomsledda klimatkonserter kom till via skolstrejkerna Fridays For Future. Den globala rörelsen startades av Greta Thunberg, när hon den 20 augusti 2018 ensam satte sig utanför riksdagshuset i Stockholm, i protest och för att lyfta miljöfrågan inför valet samma höst.

Artister som uppträder under kvällen First Aid Kit Victor Leksell Loreen Lars Winnerbäck Royal Republic Tusse Omar Rudberg Tjuvjakt Silvana Imam Daniel Adams-Ray Cherrie Markus Krunegård Helen Sjöholm Peg Parnevik Melissa Horn Peter Jöback Jon Henrik Fjällgren Beatrice Eli Maxida Märak Sofia Jannok Oscar Stembridge Visa mer

LÄS MER: Greta Thunberg arrangerar global konsert för klimatet

LÄS MER: Senaste nytt om klimatet

Se mer