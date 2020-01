FINDUS

Torsk, sej, Alaska pollock och hoki fileas och paketeras sedan några år på EU-godkända beredningsfabriker i Kina. Det framgår också på förpackningarna. ”Det här innebär att vi får ut cirka fem procent mer än vid fiskfabriker i Europa, närmare bestämt Norge, där arbetet ofta görs av maskiner”, säger nordiska hållbarhetschefen Maria Svantemark.

Hon tillägger: ”Vi samarbetar med MSC och 100 procent av vår vildfångade fisk är sedan 2015 MSC-certifierad. Den frysta fisken transporteras i fryscontainrar på mycket stora båtar som även rymmer containrar med andra varor, vilket gör att vi reducerar miljöpåverkan. Båtarna lastar mer än 6 000 containrar, vilket motsvarar 6000 lastbilar”.

COOP

Änglamarks fisk fileas och packas i Litauen.

Torsk under Coops andra varumärken processas i Litauen och Polen. När det gäller sej och lax sker detta i Norge.

En del fisk fileas i Asien, men då är den fiskad i regionen där, som till exempel tonfisk, och fraktas sedan till Sverige.

”Vi märker ut på förpackningen i text var produkten är fångad och var den är producerad”, säger presschefen Tobias Rydergren.

ICA

Icas frysta torsk fileas och paketeras i Norge.

Icas färska torsk fileas och paketeras i Sverige.

All torsk under Icas eget varumärke är MSC-certifierad. För att göra det enkelt för kunden att göra hållbara val är all torsk under Icas eget varumärke MSC-certifierad. ”Det betyder att torsken är ansvarsfullt fiskad från hållbara bestånd”, säger Niklas Warén, chef för hållbarhet på Ica Sverige.

AXFOOD (Hemköp, Willys, Mat.se etc)

2008 tog Axfood beslut om att fisk inte ska åka fram och tillbaka till Kina för bearbetning.

Den egna frysta torsken (Garant) är norsk MSC-märkt ishavstorsk.

Den filéas och paketeras inom Europa.

Färsk torsk fileas och ”packas” i Sverige och Norge.

”På våra fiskpaket kan konsumenten tydligt läsa var den är fångad, med vilket redskap och även var den är producerad, dvs filead och packad”, säger presschefen Claes Salomonsson.