I sitt tal läxade Greta Thunberg återigen upp makthavare och finanstoppar som samlats på toppmötet Världsekonomiskt forum. 17-åringen ingår i en grupp unga aktivister som för första gången tar plats i Davos – och klimatfrågan står i centrum.

På onsdagen har tio av ungdomarna, däribland Thunberg, bjudits in att delta vid en exklusiv middag, med en i övrigt hemlig gästlista. Kvällen, som kallas ”a dinner with young change-makers”, hålls under ledning av klimatprofilen och tidigare vicepresidenten Al Gore samt den brittiska djurrättsikonen Jane Goodall.

Finansminister Magdalena Andersson (S) har fått en av de åtråvärda platserna på middagen, som inte är öppen för presskåren.

– Jag tror att det kan inspirera och driva på oss, och det behövs. Det är ungdomar som kommer vara mer drabbade av klimatförändringar, än vi som är vuxna och sitter med beslutsmakten här och nu, säger hon till Expressen.

Hur borde makthavare förhålla sig till Greta Thunbergs budskap?

– Man ska naturligtvis lyssna, och ta henne och de andra ungdomarna på allvar. Det är inte så att Greta hittar på någonting själv, hon beskriver bara fakta. De som forskar om klimatförändringar tycks inte ha överdrivit effekterna av klimatförändringarna, utan tvärtom.

När jag intervjuade Stefan Löfven om klimatfrågan, sa statsministern att ett samhälle inte funkar om en grupp begär förändring och en annan ska leverera den, och att klimataktivisterna gärna får bidra med lösningar. Håller du med om det?

– Det är klart att alla behöver vara med och bidra. Men det är inte så att ungdomar som är engagerade i klimatfrågan ska sitta på lösningar, det är vi vuxna som ansvarar för det. Det är jag säker på att statsministern också tänker sig, säger Magdalena Andersson.

Finansministerns nya prestigeuppdrag

Finansministern berättar att hon fick upp ögonen för miljöfrågorna mycket tack vare S-politikern Birgitta Dahl, tidigare miljöminister och riksdagens talman.

– Hon har varit en stor inspirationskälla för mig. När jag var yngre tänkte jag att det här är något som kommer bli viktigt för mina barn och barnbarn, jag hade inte då kunnat föreställa mig att det skulle påverka oss här och nu, säger hon.

Inför Davos har Magdalena Andersson fått ett prestigeuppdrag av Världsekonomiskt forum. Under två år ska hon sitta i en rådgivande styrgrupp, som arbetar med strategier för en inkluderande tillväxt i kombination med klimatmål. I gruppen finns också bland andra IMF-chefen Kristalina Georgieva.

– Vi kommer bara att klara en klimatomställning om vi gör det på ett sådant sätt att alla människor kan vara med, även om man bor på landet och har en låg inkomst. Annars kommer man få en backlash. Det handlar om att använda olika stödmedel, som i höstas när vi höjde en del miljöskatter men sänkte skatten just för personer som bor i glesbygd, säger finansministern.

Tillväxt och utsläpp svår ekvation

Hon deltar också i ett panelsamtal på toppmötet, där hon vill lyfta fram Sveriges erfarenheter av ekonomisk tillväxt i kombination med minskade utsläpp. En svår ekvation enligt många forskare – men Magdalena Andersson är optimistisk.

– Över tid har Sverige haft en god ekonomisk tillväxt samtidigt som utsläppen minskat. Det kanske ser lite olika ut under vissa år, men om man ser till de senaste decennierna har det varit så.

Samtidigt visar flera studier, bland annat en rapport från EU-organisationen EEB i somras, att det saknas bevis för att vi helt kan klippa banden mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp. Och att en så kallad ”grön tillväxt” också leder till ökad produktion och konsumtion.

Även om vi snålar med jordens resurser kommer vi antagligen att fortsätta leva över planetens begränsningar. Hur ser du på den typen av rapporter?

– Det är helt uppenbart att vi måste göra mer. Därför är det också viktigt att visa konkret vad vi kan göra. Stål utan kol är ett sådant projekt, men också hur vi elektrifierar Sverige och bygger ut laddstolpar. Där är det viktigt att omställningen sker med en kombination av privata och offentliga pengar, säger Magdalena Andersson.

Klimatprofilen Johan Rockström, som också är i Davos, kallar grön tillväxt för önsketänkande. Har han fel?

– Jag har inte sett hela hans citat. Men om man har tillväxt genom olika former av tjänster, exempelvis ett yrke som personlig tränare – som inte fanns tidigare men som är ett stort yrke nu – genereras inte utsläpp på samma sätt. Det är bara en av flera nya tjänster som kan utvecklas, och som inte försämrar miljön.

Så du ser inte grön tillväxt som önsketänkande?

– Inte om man gör det på rätt sätt. Men det kräver naturligtvis att man har en politik som styr.

Kan vi konsumera mer utan att belasta miljön?

– Det beror på vilken konsumtion det handlar om. Om vi konsumerar fler tjänster och färre varor, då kan vi ha en ökad konsumtion. Om vi konsumerar högkvalitativa produkter som räcker väldigt länge, och som kanske är dyrare än om vi köper många billiga saker, då blir det i alla fall mer hållbart än hur vi konsumerar i dag.

Är det den utvecklingen vi är på väg mot?

– Ja, det tror jag verkligen. Vi behöver gå i den riktningen också. Vi behöver inte stoppa tillväxten. Att köpa en elbil är miljövänligare, och det innebär inte mindre tillväxt jämfört med att köpa en bensinbil, även om elbilar inte heller helt okomplicerat.

– Sedan går utvecklingen alldeles för långsamt, och det behövs göras mycket mer, avslutar finansministern.

