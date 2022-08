Extremhettan kan bli normalläget 2035

Enligt rapporten, som är gjord på uppdrag av Storbritanniens Climate crisis advisory group och som CNN tagit del av, har man tittar på hur sommartemperaturerna förändrats över tid med hjälp av statistik som går tillbaka till 1850. Man har sedan tagit fram ett antal modeller som förutsäger vad framtidens temperaturer kan landa på.

Slutsatsen: sommaren 2100 kommer vara i snitt fyra grader varmare jämfört med under förindustriell tid. Att jämföra med dagens Parisavtal som säger att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och helst under 1,5 grader.

– Datan tjänar som en brådskande påminnelse om behovet att länder går långt utöver det man lovat enligt Parisavtalet, som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader, om möjligt, säger Climate crisis advisory group i ett uttalande.

Gruppen består av forskare som beskrivs som oberoende och den startades med målet att ge information om klimatkrisen.

Storbritannien satte ett nytt värmerekord i somras när temperaturen i juli översteg 40 grader – vilket aldrig hänt tidigare. I Spanien, Frankrike och Portugal slogs lokala temperaturrekord. Skogsbränder har också härjat länderna.

