Donald Trumps stora krigföring mot miljön

Bara någon timme efter att Donald Trump svors in som president uppdaterades Vita husets hemsida – och fliken om klimatförändringar försvann. I stället publicerades en plan där det under rubriken ”The America First Energy Plan” stod att ”president Trump åtagit sig att eliminera skadlig och onödig politik som USA:s klimathandlingsplan”.

Trump hade kallat klimatförändringar en bluff, men det drastiska och omedelbara skiftet i USA:s politik kom ändå som en chock för många.

Sedan dess har presidenten fortsatt på samma spår. Enligt New York Times har han hittills rivit upp 46 bestämmelser som har med olika miljöfrågor att göra och ytterligare 30 år på gång. Totalt 76 på ett och ett halvt år i Vita huset.

En av Trumps huvudprioriteringar har varit att lätta på federala regleringar och med hjälp av republikanerna i kongressen har han angripit miljölagar som han menar försvårar för industrier inom fossila bränsle-sektorn. De innebär att en stor del av de regleringar som förra presidenten Barack Obama införde i ett försök att bromsa klimatförändringarna har försvunnit eller är på väg att försvinna.

President Donald Trump har rivit upp 76 miljölagar – inom loppet av ett och ett halvt år. Foto: CAROLYN KASTER / AP TT NYHETSBYRÅN

Fortsatt på samma spår

Under sin presidentkampanj lovade Trump att ta tillbaka jobben inom kolindustrijobben vilket han menade skulle stärka USA:s ekonomi. Ekonomin och mottot ”USA först” användes också som förklaring när han meddelade att USA skulle dra sig ur Parisavtalet som det första av 196 länder.

Men det är en inställning som mött hård kritik – liksom hån.

En av dem som drivit med Trumps bakåtsträvande miljöpolicy är den före detta Kalifornienguvernören, Trumpkritikern och ”Terminator”-skådespelaren Arnold Schwarzenegger. I en video som i somras fick stor spridning förklarar han för presidenten att det skulle vara som att motarbeta Netflix – för att rädda hyrvideokedjan Blockbuster.

– President Trump, jag vet att du vill vara en actionhjälte så ta ett råd från ”The Terminator”. Du ska bara gå tillbaka i tiden för att rädda framtida generationer, men din regering försöker gå tillbaka i tiden för att rädda kolindustrin – som är ett hot mot framtida generationer.

Den före detta Kalifornienguvernören Arnold Schwarzenegger ber presidenten att ta ett råd från "The Terminator". Foto: HENNING KAISER / AP TT NYHETSBYRÅN

I videon säger Schwarzenegger också att det är ”idiotiskt att ta tillbaka skrattretande, föråldrad teknik” bara för att det passar ens politiska agenda.

New York Times granskning bygger på research från Harvads Law Schools ”Enviromental Regulation Rollback Tracker” och Columbia Law Schools ”Climate Tracer” och visar att den amerikanska miljöskyddsmyndigheten EPA, Environmental Protection Agency, varit inblandad i mer än en tredjedel av punkterna på listan.

Skojar om klimathotet

Myndigheten fick stor uppmärksamhet när Trump tillträdde som president och kraftigt minskade myndighetens budget – och utsåg klimathotsförnekaren Scott Pruitt till chef. Scott Pruitt fick sedan gå efter en rad skandaler, bland annat hans kopplingar till industrier som EPA ska reglera. Men även valet av nästa chef möttes av kritik: Andrew Wheeler är före detta kollobbyist som från början sagt att han vill lätta på landets miljölagar.

Andrew Wheeler är chef för myndigheten Foto: J. SCOTT APPLEWHITE / AP TT NYHETSBYRÅN

Trump skojar gärna om klimathotet och har hånat Parisavtalet som Obama var med och förhandlade fram. När östra USA stod inför en ovanligt kall nyårsafton twittrade han att USA skulle behöva ”lite gammal hederlig global uppvärmning som vårt land, men inte andra länder, skulle betala biljoner dollar för att skydda oss emot”. Men enligt New York Times granskning har Trumps politik förödande effekter för miljön – och hela världens befolkning. 80 000 fler dödsfall per årtionde och över en miljon människor som kan få andningsproblem, skriver tidningen. Uppskattningen kommer från en studie på Harvard University – men kan vara i underkant.

Francesca Dominici som är professor i biostatistik säger till New York Times att siffrorna troligtvis är en ”väsentlig underskattning av den globala hälsoeffekten”.