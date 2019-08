Efter drygt tre veckor har Brasilien fortfarande inte kontroll över de intensiva eldsvådor som slukar Amazonas regnskog.

På sociala medier har influencers uppmanats att öka medvetenheten. Och skådespelaren Leonardo DiCaprio har tagit det ett steg längre.

Ska stötta urinvånarna

I juli startade han ”earthallience” och organisationens fösta initiativ blir att samla pengar till brandkatastrofen.

På Instagram skriver skådespelaren att Amazonasfondens fokus kommer vara att ge resurser till urinvånares samhällen och till andra i lokalsamhället som jobbar för att skydda och upprätthålla den biologiska mångfalden i området som hotas i och med de många bränderna som härjar runtom i regionen.

Amazonasfonden kommer att donera pengarna, fem miljoner dollar, vilket morsvarar 48 000 svenska kronor till fem lokala organisationer, enligt Varitey: Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Coordination of the Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon (COIAB), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Raoni (Kayapo) and Instituto Socioambiental (ISA).

Över tusen nya bränder

Amazonas är världens mest artrika regnskog och kallas ofta för planetens lungor, då regnskogen producerar cirka 20 procent av syret i jordens atmosfär. Platsen är även hem för den brasilianska ursprungsbefolkningen.

Över 78 383 skogsbränder har i år hittills rapporterats i Amazonas regnskog. Det är det högsta antalet sedan myndigheten började sina mätningar 2013. Förra året rapporterades 40 000, enligt Brasiliens rymdmyndighet, INPE.

Årets siffra ser bara ut att öka. Mellan torsdagen och fredagen startades 1 663 nya bränder i regnskogen, enligt INPE.

Människan står bakom 99 procent av bränderna. Det rör sig om olyckshändelser, men framför allt är det lantbrukare och större företag som bränner skogen för att kunna bruka jorden och föda upp boskap.

Brasiliens president Jair Bolsonaro har tonat ned brändernas betydelse, men ändå godkänt att armén sätts in för att försöka bekämpa bränderna. Sex delstater uppges ha begärt hjälp från den brasilianska försvarsmakten.

Över 20 miljoner människor är bosatta i Amazonas. I staden Porto Velho i delstaten Rondonia kommer larm om att röken sprider sig in över staden.

