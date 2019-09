Den svenska miljöaktivisten Greta Thunberg befinner sig sedan i fredags i Washington DC. Hon har redan strejkat utanför Vita huset, haft ett privat samtal med den tidigare presidenten Barack Obama och tagit emot en utmärkelse från Amnesty för sin och andra unga klimataktivisters kamp.

Under onsdagen var hon inbjuden till representanthuset i kongressen för ett så kallat vittnesmål, tillsammans med flera andra unga klimataktivister.

Enligt dokument som registrerats hos representanthuset skulle Greta Thunberg hålla sitt öppningsanförande mycket kortfattat.

Enligt detta väntades hon säga:

”Mitt namn är Greta Thunberg. Jag har inte kommit för att ge er ett förberett anförande under detta förhör. Jag bifogar i stället mitt vittnesmål. Det är IPCC:s Special Report on Global Warming of 1.5°C [SR1.5] som släpptes den 8 oktober 2018. Jag lämnar in denna rapport som mitt vittnesmål eftersom jag inte vill att ni ska lyssna på mig. Jag vill att ni ska lyssna på forskarna. Och jag vill att ni ska förena er bakom forskningen. Och sedan vill jag att ni agerar.”

Greta Thunberg läste också upp sitt vittnesmål enligt plan.

Greta Thunberg talar i kongressen

16-åringen hade bjudits in tillsammans med flera andra miljöaktivister, bland andra Jamie Margolin, en av grundarna till Zero Hour.

Hon säger till Expressen att de inte har förberett sig tillsammans inför förhöret i kongressen.

– Vi har träffats flera gånger men jag har inte talat med henne om hennes vittnesmål ännu.

Hur viktigt är Gretas besök i USA för er kamp?

– Jag tycker att det är väldigt viktigt. Hon har möjlighet att lära sig av många av de unga människor här som har kämpat för detta i åratal. Hon kan ta med sig den kunskapen och sprida det till människor i Europa, säger Jamie Margolin.

Greta Thunberg mötte redan tidigare under veckan en grupp andra kongressledamöter från Senaten.

– Jag vet att ni försöker men ni gör det inte tillräckligt, sa hon under mötet enligt AP.

The Guardian rapporterar att hon även förklarade:

– Bjud inte in oss hit bara för att tala om för oss hur inspirerande vi är utan att faktiskt göra något åt det, för det leder inte till någonting.

Presskonferens utanför Högsta domstolen

Senare på onsdagen håller Greta Thunberg en presskonferens vid trapporna till Högsta domstolen i Washington tillsammans med sju av de ungdomar som stämt den amerikanska staten för att de bidrar till klimatförändringen.

I fallet Juliana vs United States har 21 barn och ungdomar stämt den amerikanska regeringen, däribland den före detta presidenten Barack Obama och nuvarande president Donald Trump, för att de tillåter aktiviteter som bidrar till klimatförändring och därmed bryter mot barns rättigheter till liv, frihet och egendom.

Stämningen lämnades in 2015 och har gått hela vägen till Högsta domstolen, men fallet har skjutits upp flera gånger.

Sju av ungdomarna bakom stämningen, däribland Kelsey Juliana ska tillsammans med Greta Thunberg uppmana makthavare och lagstiftare att stötta ungas grundläggande rättigheter genom att skapa en stabil klimatsituation.

Ungdomar stämde staten i USA

Kelsey Juliana är i dag 23 år och läser till lärare. Hon deltog redan som 15-åring i en stämningsansökan av delstaten Oregons guvernör med en efterfrågan om en tydlig plan för hur delstaten skulle minska sina klimatutsläpp och skydda atmosfären under lagkonceptet ”The public trust doctrine”.

Ungdomarna i Juliana vs United States representeras av den ideella organisationen Our children Trust som kräver att koldioxidhalten i atmosfären sjunker till under 350 ppm till år 2100.

2018 uppmätte observatoriet i Mauna Loa på Hawaii ett årligt snitt på drygt 408 ppm. Redan 1998 passerade den uppmätta koldioxidhalten 350 ppm.

Enligt The Hill väntas hon under veckan även träffa Alexandra Ocasio-Cortez, som var en av kongressledamöterna bakom klimatförslaget Green New Deal.

