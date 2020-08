Därför är orkanerna mer intensiva nu

Under 2000-talet har världen drabbats av flera kraftfulla stormar och orkaner. Bland annat orkanen Katrina 2005, Sandy 2012 och under 2017 Harvey och Maria. Nu har en ny orkan dragit in, Laura.

Från tisdag till onsdag ökade orkanen Lauras vindstyrka från 33 meter per sekund till 62 meter per sekund.

Forskare kan inte definitivt säga att Laura eller andra enskilda orkaner direkt orsakas av klimatförändringar. Men den globala uppvärmningen skapar kraftigare och mer förödande orkaner, rapporterar Insider.

”Extrem aktiv” orkansäsong 2020

Tropiska stormar och orkaner bildas över de varma haven i tropikerna där de får sin energi från det varma vattnet. Med mer energi skapas starkare stormar.

Högre vattentemperaturer leder även till havsnivåhöjningar, som i sin tur ökar risken för översvämning och stormfloder.

När luften blir varmare skapas mer vattenånga som förstärker stormar och nederbörden ökar.

Det amerikanska organet, National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, förutspår en ”extrem aktiv” orkansäsong 2020 med 19 till 25 namngivna stormar – det högsta antalet i NOAA:s historia, rapporterar Insider.

Klimataktivisten Greta Thunberg har uppmärksammat artikeln i Insider som konstaterar att Laura uppgraderades från kategori 1-orkan till kategori 4-orkan, den näst högsta klassificeringen, på en dag – en mycket snabb intensifiering.

Så bildas en orkan En tropisk orkan bildas av att varm luft stiger som frigör energi och som i sin tur bildar åskmoln. Lågt lufttryck vid havsytan gör samtidigt att luft sugs in. Då jorden roterar börjar luften cirkulera omkring lågtryckets centrum och en tropisk orkan bildas. Källa: Krisinformation Visa mer Visa mindre

Fler stormar och orkaner drabbar USA.

