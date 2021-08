Brasilianska byn försvinner i havet när vattnet stiger

Brasilianska byn Atafona slukas långsamt av havet. Vattnet sträcker sig in över land med omkring fem meter per år, och snart 500 byggnader har redan sköljts i väg till följd av avverkning och stigande vattennivåer, rapporterar nyhetsbyrån AP.

Byn är en del av kommunen Sao Joao Da Barra med 36 000 invånare, belagd nordost om Rio De Janeiro. Till följd av mänsklig påverkan har Atlanten slukat delar av byn över senaste årtiondet, skriver AP.

På grund av klimatförändringarna finns det nu föga hopp kvar att hitta en lösning. Byn Atafona är i stället dömd att sjunka under havsytan.

Experten: ”Havet äter upp staden”

Floden Paraiba do Sul rinner från angränsande Sao Paulo och för med sig sand och sediment till Atafona där floden rinner ut i Atlanten. Flodens flöde omdirigerades under 1950-talet för att förse den växande huvudstaden med vatten, vilket försvagade byns naturliga barriär mot havet. Även avverkning av mangrover under senaste årtionden har lämnat byn mer sårbar, skriver AP.

– Mindre sediment från land och sand som stabiliserar kusten gör att havet äter upp staden, säger Pedro de Araújo, professor i materialteknik vid Fluminense Federal Institute, till AP. Han uppskattar att floden Paraiba do Sul flödar med bara en tredjedel av sin ursprungliga kraft.

Specialister har övervägt möjliga lösningar, som att bygga konstgjorda barriärer – men ingen lösning uppskattas vara effektiv nog för att stoppa upp havet.

En global ökning av vattennivåer och smältande isar innebär att förstörelsen kommer att fortgå allt snabbare, förklarar Pedro de Araújo för AP.

Ny studie: Varmare klimat kan utrota trollsländorna